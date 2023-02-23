Wagner Grubu ile Rus ordusu arasında çatlak büyüyor

Rusya Savunma Bakanlığı iddiaları reddetti

Rusya Savunma Bakanlığı bu iddialara dün akşam saatlerinde bir yanıt verdi. Wagner'in adının kullanılmadığı açıklamada "gönüllüler alayına" gönderilen cephanenin listesi yayınlandı. "Taarruz birliklerinin cephane talepleri olabildiğince hızlı bir biçimde hayata geçiriliyor" denilen açıklamada tedarikte sıkıntılar olduğu yönündeki iddiaların "kesinlikle yanlış" olduğu belirtildi. Rus "gönüllülerin" savaşta gösterdiği "cesareti" öven Rusya Savunma Bakanlığı savaş güçlerini "bölme girişimleri" eleştirerek bu tür girişimlerin yapıcı olmadığını ve "düşmana yaradığını" belirtti.