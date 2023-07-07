Wagner: “Rusya'nın faydasına çalışacağız’’

















Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, bir soru üzerine PMC Wagner'in Belarus'ta konuşlandırılması durumunda ülkeyi savunmak için de faydalı olabileceklerini düşünüyor.





Lukashenko, ‘’Bu savaşçılardan belirli sayıda konuşlandırılacağımızdan kesinlikle endişe duymuyorum. Üstelik belirli şartlar altında yerleştirilecekler. Temel şart: Bu birimi sadece devletin savunması için etkinleştirebiliriz. Ve inanıyorum deneyimleri rağbet görecek" dedi.





Ayrıca Lukashenko, yakın gelecekte Vladimir Putin ile Wagner konusunu detaylı görüşmeyi planladığını söyledi.





En son 5 Temmuz günü telefonda Prigojin ile konuştuğunu söyleyen Lukashenko, Wagner’in geleceği hakkında değerlendirmeler yaptıklarını ve onun “Rusya'nın faydasına çalışacağız ve görevimizi sonuna kadar yerine getireceğiz” ifadelerini önemsediğini söyledi.





Daha önceki bir açıklamasında Prigojin’in Belarus topraklarında olmadığını söyleyen Lukashenko, "Bildiğim kadarıyla savaşçılar kendi kamplarında. Prigozhin'e gelince, o St. Petersburg'da. Beyaz Rusya topraklarında şimdi yok” dedi.





Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Beyaz Rusya Devlet Başkanı Aleksandr Lukashenko'nun sözlerini yorumlayarak, ‘’Kremlin Yevgeny Prigozhin'in hareketlerini takip etmiyor, bunu yapmaya ne sebebi ne de isteği var" dedi.





Ama Peskov, şimdi Wagner PMC yöneticisinin Rusya'da olduğunu doğruladı. Ayrıca Peskov'a göre Belarus cumhurbaşkanının söylediği Lukashenko ile Putin arasındaki görüşme "gerekirse gerçekleşecek fakat henüz kesin bir tarih yok’’ şeklinde konuştu