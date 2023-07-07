Samanyolu Haber /Dünya / Ülke liderini ölümle tehdit etti! Her yerde aranıyor /07 Temmuz 2023 20:21

Ülke liderini ölümle tehdit etti! Her yerde aranıyor

Belçika Başbakanı Alexander De Croo'ya sosyal medyadan ölüm tehdidinde bulunan eski bir askerin arandığı, olası terör saldırısı gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Belçika Başbakanı De Croo’nun fotoğrafına ateş ederken çekilen videosunu Facebook’tan paylaştığı belirtilen Sam H. (30) adlı eski asker hakkında terör konusunda uzman bir yargıç başkanlığında olası terör saldırısı dolayısıyla soruşturması başlatıldı.

Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamaya göre, kısa süre önce ordudan ayrılan Belçikalı eski askerin video mesajında De Croo’nun yanı sıra Belçikalı bazı bakanları da hedef aldığı kaydedildi.

EVİNE BOMBA İMHA EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Nerede olduğu bilinmeyen eski askerin evinde arama yapıldı. Evde bubi tuzağı bulunması ihtimaline karşı bomba imha ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Eski asker hakkında polis kayıtlarında bilgi bulunmadığı, polisin bu kişiyi bulmak için operasyon başlattığı açıklandı.

Belçika savcılığı, ülke genelinde aranan kişinin Belçika’dan ayrılmış olabileceğini bildirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ülke liderini ölümle tehdit etti! Her yerde aranıyor Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:53:08