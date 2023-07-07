ABD Ukrayna'ya misket bombası gönderiyor

Bates, ABD'nin, Ukrayna'ya misket bombası desteği verme kararını duyuracağına yönelik haberlere ilişkin, daha önceden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in bu seçeneğin "aktif olarak değerlendirdiğini" belirttiğine işaret etti.







Euronews'te yer alan habere göre Amerikan medyasına göre Başkan Joe Biden, Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'ya misket bombası gönderilmesi kararını onayladı.Beyaz Saray yönetiminin, Ukrayna ordusunun cephedeki Rus güçlerini geri püskürtmesine yardımcı olmak amacıyla bu adımı atacağı belirtildi.Kullanımı yasak olan bombalar, ABD'nin Ukrayna'ya yapmayı planladığı 800 milyon dolar değerindeki son askeri yardım paketi kapsamında olacak.Karar, sivil kayıplara yol açtığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'in hem Rusya hem de Ukrayna'ya bu bombaları kullanmaktan kaçınmaları yönünde yaptığı çağrılara rağmen alındı.Biden'ın imzasının ardından Pentagon stoklarından Kiev'e binlerce misket bombası gönderilmesi bekleniyor.Adı açıklanmayan ABD'li üç askeri yetkiliye göre bunlar, 155 milimetrelik obüs topuyla ateşlenen misket bombaları olacak.ABD, Rusya ve Ukrayna, misket bombalarının kullanımının yasaklanmasını öngören uluslararası anlaşmaya imza atan 120 ülke arasında yer almıyor.Uluslararası sözleşme, misket bombalarının kullanımını, üretimini, transfer edilmesini ve stoklanmasını yasaklıyor.İnsan hakları örgütlerinin yanı sıra bombanın kullanımının yasaklanmasını savunanlar, bu bombaların ayrım gözetmeksizin herkesi öldürdüğünü ve kullanıldıktan uzun süre sonra bile siviller için tehlike oluşturmaya devam ettiği uyarısında bulunuyor.Ukrayna tarafından uzun süredir talep edilen misket bombaları, havada yayılarak geniş bir alana dağılan, aynı anda birden fazla hedefe zarar verebilen ve alt mühimmat ya da bomba parçacıkları bırakan silahlar olarak biliniyor.ABD'li yetkililer, Rus güçlerinin halihazırda cephe hattında ve sivil yerleşim alanlarında Ukrayna'ya karşı misket bombaları kullandığını iddia ediyor.Normal şartlarda atıldıktan sonra patlamama oranı yüzde 40'ları bulsa da Pentagon'un Ukrayna'ya sağlayacağı misket bombalarının patlamama ihtimalinin yüzde 3'ün altında olduğu kaydedildi.Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, dün yaptığı bir açıklamada, önceliklerinin Ukrayna'ya destek vermek olduğunu ve odak noktalarının da Ukraynalılara, ülkelerini savunurken ihtiyaç duydukları mühimmatı temin etmek olduğunu söyledi."Bomba içinde bomba" olarak bilinen misket bombaları uçaktan ya da havan toplarıyla atılabiliyor.Bunlar, düştüğü yerde ya da havada açılarak içindeki küçük bombaları etrafa saçıyor.Patlamayan, toprağa gömülü kalan bombacıklar ise mayın etkisi görüyor.Ana bombadan çıkan küçük bombaların o an patlamayıp yıllar sonra patlaması, sivil can kayıplarına da neden oluyor.Bu bölgelerde yaşayan çocuklar, sıcak çatışmaların bitmesinin ardından savaş kalıntıları arasında yer alan misket bombalarıyla oynamaları sonucunda hayatlarını kaybediyor.