Washington Post: ABD, Türkiye’ye rağmen Suriye’de SDG ile iş birliğini artırıyor

Türkiye’nin Suriye içlerine kara operasyonu düzenlemeyi planlamasına karşı, ABD basını Amerikan yönetiminin bölgedeki Suriye Demokratik Güçleri’yle işbirliğini artıracağını yazdı.







Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütüne yönelik hava harekatını sürdüren ve kara harekatı sinyali veren Türkiye’nin adımları, ABD’de de yakından takip ediliyor. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik olası kara operasyonu gündemdeki yerini korurken, ABD basınından dikkat çeken bir haber geldi.





ABD’nin önde gelen yayın organlarından Washington Post gazetesi, yetkililere dayandırdığı haberde, ABD’nin Türkiye’yle artan gerilime rağmen, omurgasını terör örgütü PKK/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’yle iş birliğini artıracağını yazdı. Gazeteye konuşan ABD’li yetkililer, Savunma Bakanlığı Pentagon’un Suriye Demokratik Güçleri’yle ortak devriyeleri artıracağını belirtirken, haberde bu durumun ABD ve Türkiye arasında gerilimi daha da yükselteceği vurgulandı.





MAZLUM ABDİ’DEN “BİZİ UNUTMAYIN” YAZISI

Sözcü’nün aktardığına göre Washing Post, Türkiye’nin 13 Kasım’da Taksim’de 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı sonrası Suriye’ye başlattığı Pençe Kılıç harekatı nedeniyle ABD’nin bir süre önce Suriye Demokratik Güçleri’yle ortak askeri operasyonları azalttığına dikkat çekti. Suriye’de terör örgütlerine destek veren ABD, Türkiye’nin hava operasyonuna ve olası kara harekatına karşı açıklamalar yapmış, teröristler de ABD’den daha fazla yardım istemişti. Suriye Demokratik Güçleri elebaşı Mazlum Abdi, geçen hafta Washington Post’ta “Biz Suriye’deki en sadık müttefikiniz, bizi unutmayın” başlıklı bir yazı yayımlamıştı.





KARA OPERASYONU BU AY BAŞLAYABİLİR

Washington Post’a konuşan üç ABD’li yetkili, Türkiye’nin Suriye’ye kara operasyonunu bu ay başlatabileceğini söyledi. Kaynaklar, bu durumun Suriye’deki ABD’lileri ve bölgede istikrarı riske atacağını savunurken, ABD ordu sözcülerinden Joseph Buccino da “Böyle bir adımın Suriye’de zor kazanılan güvenlik ve istikrarı tehlikeye düşürmesinden endişeliyiz” dedi.





Terör örgütlerini bünyesinde barındıran Suriye Demokratik Güçleri’ni “ABD’nin güvenilir ortağı” diye niteleyen Buccino, Türkiye’nin operasyonları nedeniyle ABD’nin bölgedeki askerlerinin çoğunu daha güvenli yerlere çektiğini de açıkladı. ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde yaklaşık 900 askeri bulunduğunu hatırlatan yetkili, ABD güçlerinin çoğunlukla IŞİD militanlarının tutuklu olduğu kampların çevresinde görev yürüttüğünü belirtti.





Gazeteye konuşan Suriye Demokratik Güçleri’nden Ferhad Şami de, Türkiye’nin ve Türk destekli güçlerin Suriye’nin kuzeyinde “sınırlı bir kara operasyonu” düzenleyeceğine dair işaretler olduğunu söyledi.





ABD DIŞİŞLERİ GERİLİMİ AZALTMA ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine olası kara harekâtı ile ilgili taraflara gerilimi azaltmaları çağrısını yineledi. Price, ‘’IŞİD’i yenmek için çalışan ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit eden son hava saldırıları dahil, Suriye’nin kuzeyinde artan eylemlerden endişe duymayı sürdürüyoruz’’ dedi.





VOA Türkçe’nin aktardığına göre, günlük basın brifinginde bir gazetecinin, “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Suriye’yi işgal etmeye ve müttefikiniz olan Kürtler’e saldırmaya karar vermesi nedeniyle kendisine yeni bir mesajınız var mı?’’ sorusuna yanıt veren Price, bu konudaki mesajlarının aynı tutarlılıkta olduğuna dikkat çekti: “Bu konudaki mesajlarımız başından beri aynı. Suriye’deki halkın hayatını daha da istikrarsızlaştıracak ve daha da önemlisi küresel koalisyonun IŞİD’e karşı zorlukla elde ettiği ilerlemeyi riske atacak potansiyel bir kara harekatı dahil, askeri harekata şiddetle karşı olduğumuzu hem kamuoyu önünde hem de özel olarak açıkça ifade etmeyi sürdürdük. Tüm tarafların derhal gerilimi azaltması gerektiğine inanıyoruz. Bu, son günlerde sürekli olarak verdiğimiz bir mesajdır.”