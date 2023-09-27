Washington'dan Türk şirketlerine yeni yaptırım kararı

"İran yapımı İHA'lar Rusya'nın Ukrayna saldırılarının kilit araçlarından biri olmaya devam ediyor. Bu İHA'lar Ukrayna vatandaşlarını korkutan ve kritik altyapıyı hedef alan saldırılarda kullanılıyor. ABD, müttefikleri ve ortaklarıyla istişare halinde, İran'ın Rusya'ya İHA tedarikini yaygınlaştırmasına katkı sağlayanları, bunların Ortadoğu'daki temsilcilerini ve istikrarsızlığa neden olan diğer paydaşları sorumlu tutmaya ısrarla devam edecektir."





DW Türkçe'de yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Maliye Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Dairesi (OFAC), İran'ın insansız hava aracı (İHA) programına katkı sağladığı gerekçesiyle, aralarında Türkiye'den de iki şirketin bulunduğu, beş ülkeden beş şirket ve iki şahısa yaptırım uygulanacağını duyurdu. Türk şirketleri ile birlikte yaptırım kararına dahil edilen diğer şirket ve şahıslar İran, Çin, Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) menşeli.Bakanlık, Türkiye'den Dal Enerji Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Anka Port İç ve Dış Ticaret İnşaat Lojistik Sanayi Limited Şirketi'nin dahil edildiği yaptırım kararıyla alakalı olarak şu açıklamada bulundu:Washington 14 Eylül'de aldığı bir başka yaptırım kararında, yine aralarında Türkiye'den şirketlerin de bulunduğu çok sayıda ülkeden 150'den fazla şahıs ve şirkete, Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal ettikleri gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı almıştı.Türkiye'den, Margiana İnşaat Dış Ticaret, Demirci Bilişim Ticaret Sanayi, Denkar Gemi İnşaat, CTL Limited ile tersane işletmesi ID Ship Agency ve bu şirketin sahibi İlker Doğruyol'un dahil edildiği yaptırımlarla ilgili olarak, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri ve Ticaret Bakanlıkları, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşla ilgili olarak çok sayıda kişi ve kuruluşa karşı yaptırım kararı almıştır. Rusya'nın gayri hukuki bir biçimde Ukrayna işgaliyle ilişkisi olan, ABD'nin Rusya'ya işgal nedeniyle uyguladığı yaptırımların ihlaline ve Rusya'nın savaş kabiliyetini ilerletmesine katkı sağlayan, Rusya'nın enerji üretimini kuvvetlendirmesinden sorumlu olan 150'nin üzerinde kişi ve kuruluşa ek yaptırımlar uygulanacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.