BM ve Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın hazırladığı sosyal proje ödülleri sahiplerini buldu

























Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (UNGA) 78. Oturumu çerçevesinde organize ettiği “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Konferansı” ve bu bağlamda planlanan sosyal proje yarışması bugün gerçekleştirilen törenle son buldu.Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın (JWF) BM Genel Kurulu kapsamında her yıl gerçekleştirilen sosyal projeler yarışması finaline bu yıl 36 ülkeden 64 proje seçildi. BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri öncü projelerinde toplumsl barışa katkı, küresel kalkınma ve krizlere çözüm, insan haklarına destek, kültürel zenginliklerin korunması, modernite ve yaratıcılık, toplumsal dayanışma gibi temel prensipler ele alındı.Projeler uluslararası seçkin bir jüri heyeti tarafından yazılı ve görüntülü olarak uzun bir gözleme tabi tutuldu. Jüri, değerlendirmelerinde yenilikçi, kullanılabilirlik, kapsama alanı ve etki gücü kriterlerine öncelik verdi. Hem nicelik hem de nitelik metodolojileri kullanan jüri, başarılı olan ilk üç projeyi ilan etti ve proje sahiplerini ödüllendirdi. Final kısmına seçilen proje sayısının geçen yıla göre iki kat fazla olması dikkat çekti.Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı hatırlanacağı üzere 27 ülkeden 52 Küresel partneri ile 18-21 Eylül günleri “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Konferansı” ve bu bağlamdaki etkinliklerini yüzlerce özel davetli katılımcı ile gerçekleştirmişti. Dünyanın dört bir yanından çok sayıda devlet adamı, gazeteci, uzman ve akademisyen küresel zorlukları tartışmış, barış kültürü, insan hakları, kalkınma modelleri, basın özgürlüğü ve diğer önemli konuları masaya yatırmıştı.Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın BM Genel Kurulu kapsamında düzenlediği ve 36 ülkeden 64 projenin finale seçildiği, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri adına öncü proje yarışmasında birincilik Güney Afrika’ya gitti. Empowervate kurumu tarafından hazırlanan proje, gençlerde sosyal girişimciliği geliştirerek onları yaratıcı düşünmeye, beceriklilik ve pozitif algı ile donatmayı kapsıyor. Proje teknik olarak, eğitici çalıştaylar ve mezuniyet sonrası yol haritası desteği sunuyor. Aktif ve güçlü vatandaşlık bilinci sağlıyor.Projeyi hazırlayan Empowervate (Genç Yurttaşlar Eylem Programı Y-CAP), Cape Town (2007) ve Johannesburg'da (2008) ev sahipliği yaptığı yıllık 'Büyük Konuşma' gençlik diyalog etkinliklerinin ardından ünlendi. Güney Afrika'da gençlerin karşılaştığı zorluklar, sağlık, refah, eğitim, yoksulluk ve madde bağımlılığı gibi sorunları ele aldı.Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri adına öncü proje yarışmasında ikincilik İskoçya’dan Güney Queensland Üniversitesi’ne gitti. Bu projede, yaratıcı sanatları bir katalizör olarak kullanarak, özellikle Afrika’lı halklara odaklı, marjinalleştirilmiş toplulukları güçlendirmek amaç edinilmiş. Ortaya çıkan sesleri yükseltiyor ve ruh sağlığı, kadın hakları, göç deneyimleri ve iklim kaygısı gibi kritik sosyal sorunları ele alarak gerçek tartışmalar ortaya koyuyor. Sergiler, yayınlar, atölye çalışmaları ve toplumsal yardım yoluyla temsili, empatiyi ve sistemik dönüşümü savunuyor.Üçüncülük sırası ise Çad-Kamerun ortaklığında ‘Umut Çeşmeleri’ projesine gitti. Umut Çeşmeleri, Çad ve Kamerun'da su kuyuları inşa ederek işe başlamış bir proje. Bugüne kadar 170 kuyuyu başarıyla açarak insanlara hayat suyu ulaştırdı. Çöl ortamında yaklaşık 170 bin insan suya kavuştu. Bu çaba, temiz ve sürdürülebilir su kaynaklarına erişimi sağladığı için gıda üretimi, halk sağlığı, yerel ekonomi ve bölgesel nüfus artışı üzerinde olumlu bir dalga etkisi yarattı.Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın BM Genel Kurulu kapsamında düzenlediği ve 36 ülkeden 64 projenin finale seçildiği, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri adına öncü proje yarışması bu şekilde sonuçlanmış oldu. Çok sayıda proje, ilk üç sıra, özel ödül ve jüri ödülleri adı altında değerlendirilmeye alındı, proje sahipleri maddi destek ve sertifikalarla ödüllendirildi.2014 yılından bu yana JWF, Devlet Başkanları, UNGA Heyetleri, BM Kıdemli Görevlileri, diplomatlar, uzmanlar ve önde gelen sivil toplum aktörleri dahil olmak üzere üst düzey konuşmacıyı başarılı şekilde ağırlıyor. “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Konferansı” ve bu bağlamda planlanan sosyal proje yarışmasında çok sayıda insani proje toplumların faydasına destekleniyor.