Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp herkesi sevindiren özelliği duyuruyor! /07 Ekim 2021 19:42

WhatsApp herkesi sevindiren özelliği duyuruyor!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarını sevindirecek bir yeniliği duyurmaya hazırlanıyor.Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarını sevindirecek bir yeniliği duyurmaya hazırlanıyor.

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WhatsApp'ın şimdiki hedefi kullanıcıların profil resimlerini kimlerin görebileceğini seçmesini sağlamak. Bir süredir bu fonksiyon üzerinde çalışmalar üreten popüler uygulama, bu özellikle kullanıcıların kişileri işaretleyerek profil resmini görüp göremeyeceğine karar vermesine imkan tanımayı planlıyor.

Bu yenilik tam anlamıyla geliştirildiğinde tanımadığınız ya da fotoğrafınızı görmesini istemediğiniz kişilerin profil resmine ulaşmasını engelleyebileceksiniz.

WhatsApp'ın Android 2.21.21.2 test sürümünde ilk kez ortaya çıkan bu özellikte profil fotonunuzu kimleri görebileceğini seçmek için 4 seçenek sunuluyor. Buna göre Herkes, Bağlantılarım, Şunlar Hariç Bağlantılarım ya da hiç kimse opsiyonlarından birini seçebileceksiniz.

Bu özelliğin profil resmi bölümünün gizlilik menüsünde olduğu görülüyor.

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