Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp kotayı kaldırdı /16 Eylül 2019 16:12

WhatsApp kotayı kaldırdı

WhatsApp güncellemeyi Twitter'dan açıkladı: Artık daha büyük dosyalar paylaşılabilecek.

SHABER3.COM

Dünya çapında kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 16 MB olan dosya gönderme kotasını 100 MB’ye yükselttiğini duyurdu.

WhatsApp resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir email göndermeniz lazım ama ekteki dosya çok mu büyük? Onun yerine 100 MB’a kadar olan dosyaları gönderebileceğiniz WhatsApp’ı kullanın” dedi. 

2014 yılında, 55 çalışanı ve 6 yıllık geçmişi olan WhatsApp, 19 milyar dolarlık bir değere sahipti. Instagram’ı satın almasıyla teknoloji dünyasının yeni ‘Google’ı olmaya soyunan Facebook, 19 milyar dolar vererek Whatsapp’i satın almıştı.  
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