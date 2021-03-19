WhatsApp ve Instagram bir saate yakın çalışmadı

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram çöktü. Yaklaşık 50 dakika ulaşılmayan sosyal medya platformları tekrar erişime açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından sorunla ilgili açıklama yaptı.





Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram’a erişim sorunu yaşanıyordu.





Türkiye’de saat 20:25 itibariyle yaşanmaya başlanan sorun yaklaşık 50 dakika sürdükten sonra giderildi.





BAKANLIKTAN İLK AÇIKLAMA





Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından sorunla ilgili açıklama yaptı.





Sayan, “USOM raporuna göre WhatsApp ve İnstagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurt dışı kaynaklıdır” dedi.











