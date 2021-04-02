WhatsApp'ta 'para' dönemi başlıyor: Onay aldı!

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp yeni özelliği ile bir kez daha gündemde.





WhatsApp yakında akıbeti yılan hikâyesine dönenen ödeme hizmetini Brezilya‘da yeniden başlatabilecek. Zira Brezilya Merkez Bankası kısmen de olsa Facebook'a yeşil ışık yaktı.





Gelen ilk bilgilere göre, Brezilya Merkez Bankası Visa ve Mastercard kartları ile WhatsApp kullanıcılarının birbirlerine para göndermelerine izin vermeye hazırlanıyor.





Hürriyet'te yer alan habere göre, adı açıklanmayan bir yetkili, "Son hazırlıkları yapılıyor. En kısa sürede bu özellik Brezilya'da kullanıma girecek" dedi.





Ancak Brezilya Facebook'un istediğinin aksine sadece kullanıcılarının birbirlerine para göndermelerine izin vermeye hazırlanıyor.





WhatsApp'ın sahibi olan Facebook'un planı ise WhatsApp'a entegre edilecek sistem ile platform üzerinden alışveriş imkânı sunmaktı.





Facebook Brezilya'da bu sistemi denemeye 2020 yılında başlamış sonrasında gelen karar ile proje askıya alınmıştı.





Projenin uzun vadede pek çok ülkeye entegre edilmesi planlanıyor. Ancak konu ile ilgili resmi bir tarih bulunmuyor.