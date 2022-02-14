WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Kapak fotoğrafı geliyor

WABetaInfo tarafından yapılan bir keşif, WhatsApp'ın yeni test etmeye başladığı bir özelliği daha ortaya çıkardı.





Buna göre WhatsApp Business kullanıcıları için denenmeye başlanan özellikle işletme hesaplarına kapak fotoğrafı eklenebilmesi planlanıyor.





WABetaInfo'nun edindiği bilgiye göre İşletme Ayarları'nda kamera butonu da mevcut. Kullanıcılar buradan bir fotoğraf seçerek ya da çekerek kapak fotoğrafı oluşturabiliyor.





Haber Global'in aktardığına göre WhatsApp kullanıcıları, işletmelerin hesaplarını ziyaret ettiğinde profil fotoğrafının ve durumun yanı sıra kapak fotoğrafını da görebilecek.





WhatsApp Business için geliştirilen bu özelliğin ayrıca ilerleyen zamanlarda tüm kullanıcılara yayılması bekleniyor.





GRUP İÇİNDE GRUP GELİYOR

WhatsApp'ın denediği bir başka özellik ise uzun süredir konuşulan 'Topluluklar'.





Grup yöneticilerinin kontrolünü artırma imkanı sunan bu özellikle grup yöneticisi grubun içinde başka gruplar oluşturabiliyor, grup üyelerini bu oluşturulan topluluklara davet edebiliyor.