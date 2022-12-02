Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'tan işleri kolaylaştıracak yenilik /02 Aralık 2022 17:56

WhatsApp'tan işleri kolaylaştıracak yenilik

WhatsApp yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şimdi ise WhatsApp'ın bazı kullanıcıları büyük bir dertten kurtaracak yeni bir özelliği ortaya çıktı.

SHABER3.COM

WhatsApp, iOS için WhatsApp beta 22.24.0.77'yi yayınladı ve böylece WhatsApp'ın yeni bir özelliği daha ortaya çıktı. Bu özellik, geçmişteki bir mesajı ararken boşa vakit harcamaya son verecek ve kullanıcıların derdine derman olarak onları büyük bir dertten kurtaracak.

WHATSAPP'TAN DEVRİM NİTELİĞİNDE ÖZELLİK!
WABetaInfo'nun aktardığına göre, WhatsApp, iOS için WhatsApp beta'nın son sürümüyle birlikte bazı şanslı beta test kullanıcılarına mesajları tarihe göre arama özelliğini sundu. Bu şanslı kullanıcılar, WhatsApp'ın mesajları tarihe göre arama özelliğini sohbetlerde ve gruplarda kullanabiliyorlar. Böylece kullanıcılar, geçmişte attıkları veya kendilerine gönderilen bir mesajı bulmak için gereksiz yere dakikalar harcamayacak. Büyük bir dertten kurtulup aradıkları mesajı kolay bir şekilde bulacaklar.

WhatsApp'ın tarihe göre mesaj arama özelliği sohbetlerde bir takvim simgesiyle kendisini belli ediyor. Bu simge, özelliğin WhatsApp hesabınız için etkin olduğu anlamına geliyor. Bu özellik sayesinde, belirli bir konuşmada hangi mesajların paylaşıldığını keşfetmek için bir tarih seçebiliyor ve hatta atılan ilk mesaja bakabiliyorsunuz.

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ NE ZAMAN GELECEK?
Mesajları tarihe göre arama özelliği, şimdilik iOS için WhatsApp beta'nın son güncellemesini yükleyen bazı şanslı beta test kullanıcılarına sunuldu. Önümüzdeki haftalarda ise daha fazla kullanıcıya sunulacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, iOS ve Android için WhatsApp'ın kararlı sürümlerine de getirilip tüm kullanıcılara sunulması da bekleniyor.
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