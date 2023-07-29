Samanyolu Haber /Teknoloji / 'X'ten yeni karar: Tweet ve retweet de tarih oldu /29 Temmuz 2023 13:52

'X'ten yeni karar: Tweet ve retweet de tarih oldu

Twitter'da yeni dönem; kullanıcılar artık para kazanabilecek.

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Twitter, X harfini ve logosunu benimsediği gibi artık platform üzerinde tweet ve retweet ibarelerini de değiştirmeye hazırlanıyor. Bazı kullanıcılarda bu ibareler post ve repost olarak güncellendi.

Twitter, X'e dönüştükten sonra platformun logosu ve ismi hatta şirkette çalışanların hesaplarındaki rozetler bile değişti. Elon Musk tüm bu gelişmelerin ardından Twitter'ın San Fransisco'da bulunan merkez binasındaki Twitter tabelasını söktürerek yerine X tabelası astırdı.

NTV'nin haberine göre, aylık 541 milyon kullanıcısı olan X, artık paylaşılan gönderilere 'tweet' demek yerine 'post' ibaresini kullanacak.

Kullanıcıların beğendiği paylaşımları tekrar paylaşarak yaptığı 'retweet' ise 'repost' olarak güncellenecek.
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