Samanyolu Haber /Ekonomi / Yabancı hazır: 600 baz puan faiz indirimi, 11 TL dolar /30 Eylül 2021 11:26

Yabancı hazır: 600 baz puan faiz indirimi, 11 TL dolar

Merkez Bankası’nın geçen hafta politika faizini % 19’dan 18’e indirilmesinden sonra uluslararası yatırım bir araştırma kuruluşları dolar/TL kuruna ilişkin öngörülerini revize etmeyi sürdürüyor.

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İngiltere merkezli araştırma kuruluşu Capital Economics, 2022 yılının Haziran ayına kadar Merkez Bankası’nın 600 baz puan daha faiz indiriminde bulunacağını öngördü.

Kuruluş, Türkiye’nin kısa vadeli dış borcunun 170 milyar dolar seviyesinde bulunduğuna dikkat çekerek, bunun Arjantin’den sonra gelişmekte olan ülkelerde en yüksek borç seviyesine işaret ettiğini belirtti. Durum böyleyken faiz indirimlerinin riski artıracağını kaydeden Capital Economics, doların 2022 yılı sonunda 10.50 TL’ye yükseleceği öngörüsünde bulundu.

İsviçre merkezli yatırım bankası UBP ise Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin sürdüreceği beklentisinin dolarda sert yükseliş getireceğini öngördü. UBP, doların 2022 yılının Haziran ayında 10.25 TL’ye, önümüzdeki yıl sonunda ise 11 TL’ye çıkacağını tahmin etti.

 
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