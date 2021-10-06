Samanyolu Haber /Ekonomi / Yabancı sermaye Borsa İstanbul'dan çekiliyor /06 Ekim 2021 20:00

Yabancı sermaye Borsa İstanbul'dan çekiliyor

Borsa İstanbul, pay bazına ilişkin eylül verilerini açıkladı. Verilere göre, Borsa İstanbul’da işlem yapan yabancı yatırımcılar sene başından bu yana hisselerini elden çıkarıyor.

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Yabancıların eylül ayı sonu itibarıyla 1 milyar 350 milyon dolarlık net hisse senedi satışı yaptığı görülüyor.2021 yılına da satışla başlayan yabancı yatırımcı özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını gece yarısı kararnamesiyle görevden alması sonrası, martta 1 milyar 227 milyon dolarlık satış yapılmıştı.

Verilere göre, yabancılar eylülde 54 milyon dolarlık net alış yaptı. Böylece yabancılar aralık 2020’den bu yana ilk kez üst üste iki ay alıcılı pozisyonda yer aldı.

Ancak veriler yıl bazında incelendiğinde yabancıların eğiliminin hala satış yönlü olduğu gözlemleniyor.Eylül sonu itibarıyla yabacıların sattığı hisse senedi miktarının 1 milyar 350 milyon dolar olduğu görüldü.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin eylüldeki değer kaybı da yüzde 4,46.Eylülde Türk Hava Yolları, 120,3 milyon dolarla yabancı yatırımcı tarafından en fazla tercih ettiği hisse senedi.

Türk Hava Yolları’nı 93,4 milyon dolarla Tüpraş, 37,6 milyon dolarla Koç Holding, 32 milyon dolarla Petkim ve 28 milyon dolarla Tofaş Otomobil Fabrikası hisseleri takip ediyor.

Yabancıların eylülde en çok sattıkları hisseler ise 68,4 milyon dolarla Akbank, 56,4 milyon dolarla Ereğli Demir Çelik, 35,1 milyon dolarla Şişecam, 33,6 milyon dolarla İş Bankası C grubu ve 22,9 milyon dolarla Kardemir D grubu.
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