İşte günün manşetleri













AYŞE ÖZDOĞAN’IN SON DURUMU: 4 GÜNDÜR YEMEK YEMEMİŞ, SÜREKLİ REVİRDE KALIYOR

Ablası Emine Erdem, tutuklanan 4. evre kanser hastası kardeşi Ayşe Özdoğan’la ilgili son bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre Ayşe Özdoğan, günlerdir ‘revirde’ kalıyor. Gözündeki kanama durmuyor. Yemekler baharatlı olduğu için 4 gündür yemek de yememiş.







Emine Erdem’in paylaşımları şöyle: “Avukatımız bugün cezaevinde görüştü. İlk gün kalp ritim bozukluğundan hastaneye kaldırılmış. Yüzündeki yara sürekli kanıyor. 4 gündür yemekler baharatlı olduğu için yemek yiyemiyor. Kurul raporu için 2 gündür Denizli Devlet hastanesine götürülmüş. Denizli Devlet hastanesindeki onkolog fikir beyan edemem demiş. Yeniden Antalya’ya sevk etmeyi düşünüyorlarmış. Zaten bizim Antalya’dan alınan Cezaevinde kalamaz raporumuz var. Sürekli revirde kalıyor. Isıtmak için çarşaf sarıyorlarmış. Yüzü soğuktan sürekli şişiyormuş.? Benim dayanacak halim kalmadı artık demiş. Hastane nezareti çok pis artık kendi kendime konuşmaya başladım demiş.”





FETHULLAH GÜLEN HOCAEFENDİ'DEN DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Fethullah Gülen Hocaefendi, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bütün öğretmenlerin Dünya Öğretmenler Gününü tebrik eden Hocaefendi , bireylerin erdemli kadın ve erkekler olarak yetiştirilmesinde öğretmenlerin önemline değindi.

Alliance For Shared Values - AfSV tarafından paylaşılan mesajda, Türkiye’deki siyasi cadı avının mağduru olan ve öğrencilerinden ayrılmak zorunda kalan öğretmenleri de anan Hocaefendi 'Hizmet camiasının öğretmenlerinin de en yakın zamanda huzurlu bir eğitim atmosferine kavuşmalarını Cenab-ı Hak´tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha bütün öğretmenlerin Dünya Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.









ESKİ POLİSTEN DOĞU TÜRKİSTAN'DAKİ İŞKENCELER





İnsan hakları örgütlerinin Uygurlara karşı soykırım yapmakla suçladığı Çin'in bölgedeki uygulamalarını Avrupa'ya kaçan Çinli bir polis müfettişi anlattı. CNN'e konuşan "Jiang" kod adlı polis, Doğu Türkistan'da görev yaptığı sırada "terör" suçlarıyla itham edilen Uygurları nasıl tutukladıkları ve işkence yaptıkları hakkında bilgiler verdi. Uygurların evlerine yaptıkları geceyarısı baskınlarını "Eğer bir bölgede yüzlerce insan varsa o yüzlerce insanın tamamını tutuklamamız gerekiyordu" ifadeleriyle anlatan polis, Uygurların yaşadığı semtlerde ev ev dolaşıp tutuklanacak kişileri sokağa çıkardıklarını, yüzlerine örtü geçirildiğini ve direnmeleri halinde ölümle tehdit edildiklerini belirtti.





ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre 2017'den bu yana yaklaşık 2 milyon Uygur, Çin tarafından toplama kamplarına gönderildi. Çin ise kampların "yeniden eğitim kampları" olduğunu savunuyor ve Uygulara soykırım yapıldığı iddialarını ise reddediyor.









MUHALEFET PARTİLERİNDEN 'PARLAMENTER SİSTEM ATAĞI





Muhalefetteki 6 partinin hukukçu kurmayları parlamenter sisteme dönüş projesi için bu kez mecliste buluştu.

CHP'li Muharrem Erkek, İYİ Parti'li Bahadır Erdem, Deva Partili Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partili Bülent Kaya, Demokrat Partili Bülent Şahinalp, Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün'den oluşan komisyon her hafta toplanma kararı aldı. Altı partinin ilkesel olarak, 10 maddede görüş birliğine vardığı kulislere yansıdı .

Toplantıdan önce konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Anayasa'yı halkın yararına değiştirmek konusunda ciddi bir mutabakatlarının olduğunu söyledi.

Bu çalışmalara CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin dışında Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin de katılmış olması Millet İttifakı’nın Demokrasi İttifakı’na genişleyerek dönüşmesi olarak görülüyor.

Gelecek Partisi ve DEVA Partisi Millet İttifakı’na katılsınlar veya katılmasınlar çalışmalarını bu ilkelere de bağlı kalarak sürdürecekler.









FACEBOOK'UN BAŞI, ABD SENATOSU İLE BELADA





ABD Senatosu Ticaret Alt Komisyonu'nda senatörlerin sorularını yanıtlayan eski Facebook çalışanı Frances Haugen, şirketin demokrasiye zarar verdiğini savundu.





Daha önce şirketin binlerce iç yazışmasını ve belgesini basına sızdıran Haugen, Facebook ürünlerinin çocuklara zarar verdiğini ve toplumu böldüğünü de öne sürdü. Sosyal medya devinin kurucusu Mark Zuckerberg iddiaları yalanladı.





Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda iddiaların çoğunun mantıklı olmadığını belirten Zuckerberg söylenen ve yazılanların şirketi yansıtmadığını belirtti. Zuckerberg "güvenlik, ruh ve akıl sağlığı gibi konuları çok ciddiye alıyoruz. Yaptığımız işi ve amaçlarımızı yanlış gösteren yayınları görmek çok zor bir durum," ifadelerini kulladı.









TÜRKİYE’DEKİ RESMİ SURİYELİ SAYISI AÇIKLANDI





Kaçak göçmenler ve koruma altındaki Suriyeliler ile ilgili yeni veriler belli oldu. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün eylül sonu itibarıyla güncellediği resmi verilere göre, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin sayısı, eylül sonunda geçen sene toplamını geçerek 3 milyon 715 bin 913’e yükseldi. Bu sayı 2012’de 14 bin 237, 2014’te 1 milyon 519 bin, 2016’da 2 milyon 834 bin olarak kayıtlara geçmişti.





Verilere göre en çok Suriyeli sığınmacıya evsahipliği yapan İstanbul'da 532 bin 726, Gaziantep'te 457 bin 890 ve Hatay'da 436 bin 861 Suriyelinin yaşadığı belirtildi.



