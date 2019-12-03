Yabancı Sermaye hızla kaçıyor

Ekonomist Atilla Yeşilada, kendi You Tube kanalında ' Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumu ve yabancı sermayenin tavrını değerlendirdi. Türk insanı gibi yabancı sermayeninde Türkiye'yi terk ettiğini hatırlatan Yeşilada'ya göre Türkiye'nin büyümek için mutlaka yabancı sermayeye ihtiyacı var











Yeşilada yorumunda: 'Geçen gün bu yıl 1.000 doktorun yurtdışına göç ettiğini okudum, umarım doğru değildir. Yazılımcılar, mühendisler, akademisyenler gidiyor. Türkiye kalifiye insan gücünü yitiriyor. Bunla kalsak bile çok kötü. Bir “kötü” de daha hızlı büyümek için ihtiyacımız olan yabancı sermayeyi kaybediyoruz. Gelişmekte Olan Ülkelerin tonla sıcak para cezbettiği bir yılı biz ekside kapatacağız. Yabancı doğrudan sermaye akımları da dip yaptı. Türkiye gibi tasarruf açığı olan ülkeler dışardan tasarruf yani sermaye ithal ederek büyüyebilir ancak. Bizde tam tersi oluyor. ' dedi