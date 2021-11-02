Yabancı sermaye yatarım için Erdoğan'ın gitmesini bekliyor

Craig Mellow imzalı analizde, Türk ekonomisinin kötü yönetime rağmen hâlâ ayakları üzerinde durduğu ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetme olasılığının yüksek olduğu ifade edildi.







Halk TV'den Hava Asl'ın, Mellow’un analizine dayandırdığı haberinde çarpıcı değerlendirmeler yer aldı. Mellow'un çok sayıda yatırımcı görüşüne de yer verdiği yazısında; "Türkiye piyasaları yabancılar açısından son derece ucuz ve avantajlı ama yatırımcılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gitmesini bekliyor" denilerek çeşitli hisse senetleri de örnek gösterildi.







'Erdoğan Sonrası Dönemde Türkiye Piyasaları Kazançlı Olabilir' başlıklı Mellow’un yazısında şu ifadelere yer verildi:





"Sarhoş bir kovboyun altındaki temkinli yaşlı bir at gibi, Türkiye ekonomisi Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a rağmen ayakta duruyor. 67 yaşındaki lider, 18 yıllık iktidardan sonra kontrolünü kaybediyor olabilir. Ancak eyere tutunurken yine de çok fazla hasara yol açabilir."



