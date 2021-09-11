Samanyolu Haber /Gündem / "Yakında yeni bir bakanlık gelebilir" /11 Eylül 2021 17:50

"Yakında yeni bir bakanlık gelebilir"

"Göç Bakanlığı meselesi ‘adı konulacak’ hale gelmiş durumda"

SHABER3.COM

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, yakında yeni bir bakanlığın kurulabileceğini aktardı. 

Acet, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "yeni ihtiyaçları dikkate alarak yeni bazı bakanlıklar kurulması yönünde bir çalışma yürüttüğünü" söyledi.

Acet, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede bir süredir tartışması yapılan Göç Bakanlığı fikri, olgunlaşma safhasına gelmiş. Yine duyduğuma göre önümüzdeki MYK toplantılarından birinde Erdoğan bu konuyu gündeme getirip nihai kararını verecekmiş. Yangın ve sel felaketleri sonrası, iklim değişiklikleri ve afetlerle ilgili koordinasyonu yürütecek bir bakanlık oluşturulması yönünde de bir takım fikir egzersizleri yapılıyormuş. İkisi birden olur mu bilmiyorum ama denilene göre, Göç Bakanlığı meselesi ‘adı konulacak’ hale gelmiş durumda. Bekleyip görelim."
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