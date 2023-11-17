‘Yalnızlık 15 sigaranın zararına bedel’

Dünya Sağlık Örgütü yalnızlığın acil bir küresel sağlık tehdidi olduğunu ilan etti ve ABD'li genel cerrah bunun ölümcül etkilerinin günde 15 sigara içmekle aynı olduğunu söyledi.





DSÖ, bu sorunla ilgili olarak cerrah Vivek Murthy liderliğinde uluslararası bir komisyon kurdu.





Bu, COVID-19 salgınının ekonomik ve sosyal faaliyetleri kesintiye uğratarak yalnızlık düzeyini artırmasının ardından, aynı zamanda bu konunun önemine dair yeni bir farkındalığın ortaya çıktığı bir dönemde geldi. Guardian'ın haberine göre komisyon üç yıl boyunca faaliyet gösterecek.









Afrika Birliği'nin gençlik temsilcisi ve aynı zamanda komisyon üyesi olan Chido Mpemba, "Yalnızlık sınırları aşıyor ve sağlık, refah ve kalkınmanın her yönünü etkileyen küresel bir sağlık sorunu haline geliyor" dedi.









Murthy'ye göre sağlık riskleri günde 15 sigara içmek kadar kötü, hatta obezite ve fiziksel hareketsizlikle ilişkili risklerden daha da büyük.





Yalnızlık gelişmiş ülkeler için sıklıkla bir sorun olarak görülürken Murthy, dünyanın her bölgesinde sosyal izolasyon yaşayan dört kişiden birinin oranının aynı olduğunu söyledi.













Yetişkinlerde yalnızlık, %50 daha yüksek demans geliştirme riski ve %30 daha yüksek kardiyovasküler hastalık veya felç riskiyle ilişkilidir.





Ama aynı zamanda gençlerin hayatını da etkiliyor. Verilere göre gençlerin yüzde 5 ila yüzde 15'i yalnız. Afrika'da gençlerin %12.7'si yalnızlık yaşarken, Avrupa'da bu oran %5.3'tür.