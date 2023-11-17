Samanyolu Haber /Dünya / New York'ta 1 milyar dolarlık 'çakma' çanta operasyonu /17 Kasım 2023 10:47

New York'ta 1 milyar dolarlık 'çakma' çanta operasyonu

ABD'nin New York kentinde bir depoda yaklaşık 219 bin adet sahte çanta, ayakkabı ve benzer ürünler bulundu. Eşyaların gerçeklerinin yaklaşık piyasa değeri 1.03 milyar dolar olarak açıklandı.

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ABD'nin New York kentinde, yaklaşık 1 milyar dolar değerinde sahte lüks çanta, ayakkabı ve başka lüks eşyalara el kondu. Yetkililer, Manhattan'da bir depoda yaklaşık 219 bin adet lüks eşya bulunduğunu, bunun ülkedeki en büyük 'çakma' eşya baskını olduğunu duyurdu.

Açıklamaya göre, baskın sonrasında Adama Sow ve Abdulai Jalloh adlı iki kişiye sahte lüks eşya kaçakçılığı suçlaması yöneltildi. Zanlıların 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.

ABD polisinin yayınladığı fotoğraflarda, deponun odalarında lüks markaların sahte çantaları, cüzdanlar, güneş gözlükleri ve başka ürünleri bulundu. Polis, bulunan eşyaların gerçeklerinin yaklaşık piyasa değerini 1.03 milyar dolar olarak açıkladı.


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