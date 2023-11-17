New York'ta 1 milyar dolarlık 'çakma' çanta operasyonu

ABD'nin New York kentinde, yaklaşık 1 milyar dolar değerinde sahte lüks çanta, ayakkabı ve başka lüks eşyalara el kondu. Yetkililer, Manhattan'da bir depoda yaklaşık 219 bin adet lüks eşya bulunduğunu, bunun ülkedeki en büyük 'çakma' eşya baskını olduğunu duyurdu.





Açıklamaya göre, baskın sonrasında Adama Sow ve Abdulai Jalloh adlı iki kişiye sahte lüks eşya kaçakçılığı suçlaması yöneltildi. Zanlıların 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.





ABD polisinin yayınladığı fotoğraflarda, deponun odalarında lüks markaların sahte çantaları, cüzdanlar, güneş gözlükleri ve başka ürünleri bulundu. Polis, bulunan eşyaların gerçeklerinin yaklaşık piyasa değerini 1.03 milyar dolar olarak açıkladı.







