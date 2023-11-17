Samanyolu Haber /Dünya / Pentagon, ABD ile Çin orduları arasında "üst düzey iletişim" için çalışmaya başlayacak /17 Kasım 2023 10:50

Pentagon, ABD ile Çin orduları arasında "üst düzey iletişim" için çalışmaya başlayacak

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ve Çin ordularının kuracakları eşgüdüm mekanizmasının faaliyete geçmesi için çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.

SHABER3.COM

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında California'da gerçekleşen yüz yüze görüşmeye atıfta bulunan Singh, iki liderin "ordular arası üst düzey iletişimin yeniden başlatılması" kararını duyurduklarını hatırlattı.

Sing, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bu duyuruyu "memnuniyetle karşıladığını ve Çin tarafından muhatabının adı açıklandığında mevkidaşı ile görüşeceğini" belirtti.

Sözcü Yardımcısı, anlaşmanın çok kısa süre önce sağlandığı için "eylem ilkelerini sağlamlaştırmak adına" Çin ordusuyla çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Sing, "Bakan Austin'in de söylediği gibi iki ordumuz arasında açık iletişim hatlarını sürdürmek, krize yol açabilecek yanlış anlamaları, yanlış hesaplamaları veya çatışmaları önlemek için çok önemlidir." sözlerini kaydetti.

Austin, Hint-Pasifik gezisini Endonezya ile tamamlıyor
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Savunma Bakanı Lloyd Austin'ın geçen hafta başladığı Hint-Pasifik seyahatini Endonezya'nın Jakarta kentinde tamamlayarak ABD'ye döneceği bilgisini paylaştı.

Austin'in söz konusu rotada Hindistan ve Güney Kore'yi de ziyaret ettiğini hatırlatan Singh, Bakanının bu seyahatlerinin odak noktasını "özgür ve açık bir Hint-Pasifik'e olan ortak bağlılık" olarak niteledi.

Pentagon Sözcü Yardımcısı, Austin'in bu doğrultuda, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile yakın çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Singh ayrıca, Savunma Bakanının, bir dizi ikili girişim konusunda fikir alışverişi yapmak üzere Filipinler, Tayland, Vietnam ve Endonezya'daki mevkidaşlarıyla, söz konusu seyahatleri esnasında konuşma fırsatı bulduğunu kaydetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Pentagon, ABD ile Çin orduları arasında "üst düzey... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:18:03