Samanyolu Haber /Dünya / 'Yalnızlık' Norveç'te tartışma konusu oldu /20 Aralık 2021 22:20

'Yalnızlık' Norveç'te tartışma konusu oldu

Norveç’in başkenti Oslo’da her yıl birçok insan kaldıkları evlerde ölü bulunuyor. Bunlardan bazılarının ölümleri fark edilmediği için, cesetleri uzun bir süre kalabiliyor. Bu da ülkede “yalnızlık” sorununun tartışılmasına neden oluyor.

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Evrensel'de yer alan ve Mahmet Algünerhan imzası taşıyan habere göre Norveç’in başkenti Oslo’da her yıl birçok insan kaldıkları evlerde ölü bulunuyor. Bunlardan bazılarının ölümleri fark edilmediği için, cesetleri uzun bir süre kalabiliyor. Bu da ülkede “yalnızlık” sorununun tartışılmasına neden oluyor.

Ülkede bu yıl şimdiye kadar 31 kişinin öldüğü, ölümlerinden en az bir hafta sonra fark edildi.

Başkent Oslo’da polis her yıl, konuyla ilgili bir derleme yapıyor. Polisin 2021 yılı için yaptığı derlemede bu yıl şimdiye kadar 31 kişi en az bir hafta sonra ölü bulundu. Oslo ile Oslo bölgesinde bulunan Asker ve Bærum belediyelerindeki bu ölümlerin 21’i erkek ve 10’u kadın. Kadınlardan biri, öldükten tam dört ay sonra fark edildi.

Norveç’te 2020 yılda da 27 kişi bu şekilde bulunmuştu. Bu kişilerden birinin ölümü, dokuz yıl sonra, bir bakıcının daireye girmesiyle fark edildi. Merkez Partisi (SP) başkanı ve şimdi Maliye Bakanı olan Trygve Slagsvold Vedum konuyu meclis gündemine getirmiş, Oslo Belediye Başkanı Marianne Borgen de duruma tepki göstererek “Kimsenin onu aramaması veya nereye gittiğini sormaması çok üzücü” demişti.
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