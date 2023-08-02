Samanyolu Haber /Gündem / Yanan motoryattan atlayıp canlarını kurtardılar /02 Ağustos 2023 22:41

Yanan motoryattan atlayıp canlarını kurtardılar

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında yangın çıkan motoryattaki 8 kişi denize atlayıp canını kurtardı. Yangının söndürülmesinin ardından motoryat battı.

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TR724'te yer alan habere göre, Bodrum Türkbükü açıklarında 12 metre uzunluğundaki motoryatta saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Motoryattaki 8 kişi, ekipler ve bölgedeki balıkçılar tarafından tahliye edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın 1 saatte söndürüldü. Motoryat söndürme çalışmalarının ardından battı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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