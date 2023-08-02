Yanan motoryattan atlayıp canlarını kurtardılar

TR724'te yer alan habere göre, Bodrum Türkbükü açıklarında 12 metre uzunluğundaki motoryatta saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Motoryattaki 8 kişi, ekipler ve bölgedeki balıkçılar tarafından tahliye edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın 1 saatte söndürüldü. Motoryat söndürme çalışmalarının ardından battı.



Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili soruşturma başlattı.