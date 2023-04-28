İhsan Aktaş, A Haber’de Banu El moderatörlüğündeki Arka Plan’da 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde adayların son oy oranını açıkladı.







"Sizin oy verme davranışınızdan bağımsız olarak söyleyiniz. Yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimini kim kazanır?" sorusuna vatandaşlar yüzde 51,7 ile Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verdi.







Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 48,3 olarak ölçüldü.







İhsan Aktaş, "İki cumhurbaşkanı adayı karşı karşıya gelince Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 51,7 Kılıçdaroğlu 48.3'de. Bir önceki seçime yakın bir şey var. Zaten bu seçimin bıçak sırtında olduğunu birçok araştırma firması söylüyor" ifadelerini kullandı.







Aktaş, "AK Parti yaklaşık 7-8 ayıdır 38-42 bandını koruyor. Aşağılardan geldiği için kıymetli. CHP 22-24 çizgisindeydi dört partinin katılmasıyla beraber 2 puanlık artış var." dedi.







Ankette Muharrem İnce, yüzde 3.1 oy aldı.







Sinan Oğan'ın oyu ise yüzde 1.1 olarak ölçüldü.







Aynı anket firmasının düzenlediği milletvekili genel seçiminde AKP'nin oy oranı yüzde 39.1 olurken CHP'nin oy oranı yüzde 26.2 olarak açıklandı.







HDP ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Aktaş, şunları söyledi:







"HDP aslında 12'lere kadar çıkmıştı. Ama küçük araştırmalarda ölçüştüğümüzde biraz daha oyları düşük. TİP, HDP'de oy almaya başladı. Kendi içlerinde çatışma oluşmuş."





Aktaş, İYİ Parti'nin oylarının 7.4 olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:







İYİ Parti yaklaşık krizden önce 11-12 oyları vardı. Daha 14'e kadar çıkmıştı. Krizden sonra oyları yüzde 7'ye kadar düştü. Bir parti yüzde 13'den 7'ye düşmesi büyük bir travmadır. Oyların yüzde 50'ye yakını kaybetti.





Genar'ın son anketine göre, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) oy oranı ise yüzde 7.3 oldu.

