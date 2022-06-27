Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Barlas Erdoğan'a itirazını sürdürdü: 'Ayıptır, insanlığa aykırıdır' /27 Haziran 2022 13:24

Yandaş Barlas Erdoğan'a itirazını sürdürdü: 'Ayıptır, insanlığa aykırıdır'

Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas 'idam' tartışmalarında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha itiraz etti. Barlas, Erdoğan'a "Orman yangını vesilesiyle veya herhangi şekilde idamı yeniden tartışmak ve bunu özlemek ayıptır, insanlığa aykırıdır" diyerek karşı çıktı.

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Muğla'daki büyük orman yangınının ardından önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ardından da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'idam' cezasını gündeme getirmişti. AKP'ye yakın Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, bugünkü yazısıyla idamın tartışmaya açılmasına tepki gösterdi.  

"İdama çok alışmıştık" başlıklı yazısında Barlas "20. yüzyılın ikinci yarısında bir Başbakan ve iki bakanın idam edildiği bir ülkede orman yangınları dolayısıyla olsa da idam cezalarının tartışılması garip oluyor" dedi.

"Türkiye'nin idama alışmış bir tarihi var. Hatta suikastlerin seçimin yerine geçtiği dönemleri bile yaşadık" diyen Barlas, Osmanlı döneminde öldürülen padişah çocuklarını hatırlattığı yazısına şöyle devam etti:

"Cumhuriyet dönemi de idamlarla dolu değil mi? Örneğin Cumhuriyet'in ilk yıllarında, İzmir suikasti davasında yargılanan siyasetçilerden bazıları idam edildi. Kısacası bizim idamı artık aklımızdan çıkarmamız lazım.

Geçenlerde çok eğitimli aklına çok güvendiğim birisine Adnan Menderes'in idamını sordum. Şöyle cevap verdi: Madem ezanı Arapça okutmaya başlattı iyi ki idam edildi.

Bir askeri darbe döneminde de gençler idam edilirken darbenin lideri "bunları asmayalım da besleyelim mi" diyordu. Özetlersek orman yangını vesilesiyle veya herhangi şekilde idamı yeniden tartışmak ve bunu özlemek ayıptır, insanlığa aykırıdır."

Barlas, idam tartışmalarına ilk tepkisini dünkü yazısında göstermiş ve "İdam, geri dönüşü olmayan bir cezadır. İşlenen suç ne kadar ağır ve kötü olursa olsun düzeltme imkânı olmayan bir ceza hiçbir insana verilmemelidir" demişti.


 
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