Yandaş gazeteci Selvi yazdı: Normalleşmeye çivi çakıldı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “Cumhur İttifakı güven tazeledi peki normalleşme ne durumda” başlıklı yazısında, normalleşme sürecine değindi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın normalleşme süreciyle ilgili olarak “Kelebek ömürlü olmasın” uyarısında bulunduğunu anımsatan Selvi, “Ancak Bahçeli’nin “MHP normalleşmenin önünde bir engel olarak görülüyorsa gereğini yapar” resti ve Özgür Özel’in, Bahçeli’ye “Suç ortağını bize doğru itelemesin” çıkışı ile normalleşme süreci büyük yara almıştı” ifadelerini kullandı:



Selvi’nin yazısının ilgili kısmı şöyle:



“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti grubundaki konuşması ve Özgür Özel’in buna aynı dakikalarda verdiği “Artık yapılacak iş müzakere değil mücadele” yanıtıyla birlikte bir normalleşme sürecinin daha sonuna geldik.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel’in ilk görüşmesi sırasında Kemal Kılıçdaroğlu, “Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir” diye tweet atmıştı. Kılıçdaroğlu kazandı, Özgür Özel kaybetti.



Normalleşme tabutuna son çivi çakıldı mı? Son çivi çakılmadı ama ilk çiviler çakıldı diyebiliriz.



Böylece normalleşme ikliminin sonucunda atılması beklenen adımlar da hayal oldu. Yeni anayasa gibi.



Normalleşme, diyalog, yumuşama gibi süreçlerin kendisi ne kadar değerliyse, o sürecin yönetilmesinin de o denli önemli olduğunu bir kez daha gördük.



Sürecin bir yol kazası yaşamadan devam etmesi gerekiyordu. Ama maalesef bu başarılamadı.