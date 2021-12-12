Samanyolu Haber /Gündem / Yandaştan tepki çeken et ve süt yorumu: 'Et süt tüketmeyin gelecek için zararlı' /12 Aralık 2021 12:06

Yandaştan tepki çeken et ve süt yorumu: 'Et süt tüketmeyin gelecek için zararlı'

İktidara yakınlığı ile bilinen TGRT Haber sunucusu Ekrem Açıkel, et ve süte gelen dev zamların ardından tepki çeken yorumda bulundu. Açıkel, "Bırakın şimdi proteini" dedi.

Yandaşlığı da abattılar

Et ve süte gelen dev zamların ardından iktidara yakın medyanın hayat pahalılığına karşı ürettiği çözüm tepki topladı.

TGRT Haber’in ana haber bülteninde yayınlanan bir haberde vatandaşa, dünyanın yok olmaması için et ve süt tüketmeyin çağrısı yapıldı.

Haberde, büyükbaş hayvanların metan gazı ürettiği ve bu yüzden dünyanın büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğu anlatılan haberde vatandaş et, süt ve süt ürünü tüketmenin dünyaya zarar verdiği görüşü savunuldu.

Ana Haber bültenini sunan Ekrem Açıkel, izleyenleri şaşkına çeviren haberi takdim ederken şunları söyledi:

"Büyükbaş hayvan dünya için tehlikeli olabilir mi? Cevap doğru, hadi gelin anlatayım. Ne kadar az et, ne kadar süt ve süt ürünleri tüketirsek dünya için o kadar faydalı iş yapmış olacağız. Bırakın şimdi protein meselesini falan. Büyükbaş hayvancılığın zararı inanın gazlar düşünüldüğünde, ortaya çıkan metan gazı, arabalardan çok daha fazla..."


 
Öte yandan, sosyal medyada da '#TGRTHaberHaddiniBil Hastag'i açılarak, yapılan habere tepki gösterildi.
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