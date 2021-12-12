Tarım Bakanı Pakdemirli hazırlattığı tablo ile kendisini ele verdi!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlığın 2022 bütçe görüşmelerinde Meclis’te yaptığı konuşma sırasında gösterdiği ‘seçilmiş ürünlerde maliyet ve satış fiyatları’ tablosu kendisini çok kötü bir şekilde açığa düşürdü. Bakan Pakdemirli, çiftçinin alın teri ve emeğine sahip çıktıklarını anlatmak için sunduğu tabloda çiftinin arpayı 1.85 TL’ye mal ettiğini, 2.36 TL’ye ise sattığını gösteriyordu. Ancak bu tabloyu hazırlayanların Mayıs ayında açıklanan hububat alım fiyatlarını unutması, Bakan Pakdemirli'yi fena bir şekilde açığa düşürdü.





TARIM BAKANI HAZIRLATTIĞI TABLO İLE KENDİSİNİ ELE VERDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mayıs ayında açıklanan hububat alım fiyatlarının düşük belirlenerek çiftçiye zarar ettirildiğine yönelik eleştirilere bugüne kadar karşı çıkarak, hububat alım fiyatlarını dünya fiyatlarının üstünde açıkladıklarını ve çiftçinin bu fiyatlardan çok memnun olduğunu savunuyordu. Ancak Bakan Pakdemirli’nin TBMM’de Bakanlığın 2022 bütçesi görüşmelerinde gösterdiği tablo ise bütün savunmalarını çürüterek kendisini ele verdi.









ÇİFTİNİN 1850 TL MAL ETTİĞİ ARPAYA 1750 TL ALIM FİYATI AÇIKLANDI

Hububat alım fiyatları Mayıs ayında açıklanırken, arpa alım fiyatı 1750 TL olarak belirlenmişti. Bakan Pakdemirli, Meclis’te gösterdiği ‘seçilmiş ürünlerde fiyat durumu’ tablosunda ise arpanın maliyetini 1.85 TL olarak verdi. Yani arpada maliyetin altında bir alım fiyatı açıklandığını Bakan Pakdemirli, kendisinin hazırlattığı tablo ile itiraf etmiş oldu.





"ALIM FİYATINI KAÇ LİRA AÇIKLADIKLARINI UNUTMUŞ"

Tarımdan Haber yazarı ve ziraat mühendisi Faik Toy, “Geçtiğimiz sezon için 1 kg arpa üretim maliyetine 1.85 TL yazmış ama alım fiyatını 1.75 TL açıkladığını unutmuş” diyerek tepki gösterdi. Toy, şunları kaydetti:





"Sayın Bakan bu girdileri Meclis'e gösterdi. Arpa maliyetine bakın 1,85 TL yazıyor ama arpa fiyatına 1,75 TL fiyat açıklamıştı yani maliyetin altında fiyat ve açıkladığımız fiyat çok iyi fiyattı zarar eden olmadı dedi. Rakamların neyi ifade ettiğini bilseydi çiftçi böyle sürünmezdi.

Sayın Bakan kürsüye çıktı elindeki rakamları Meclis'e göstererek konuşma yaptı. Konuşmada çiftçinin kazandığını söylüyordu, gösterdiği rakamlar ise tersini söylüyordu. Geçtiğimiz sezon için 1 kg arpa üretim maliyetine 1,85 TL yazmış ama alım fiyatını 1,75TL açıkladığını unutmuş."







