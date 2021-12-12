Öğrenciler ‘insan haklarını’ konuştu

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde, dört farklı ülkeden çocuklar, Zoom ve Youtube platformlarından çevrimiçi yuvarlak masa toplantısı ile günümüzün en önemli sorunları üzerine müzakere yaptı.





Ukraynahaber.com’un aktardığına göre, moderatörlüğünü Ukrayna’dan Uluslararası Meridyen Okulu’nun “Özgürlük ve eşitliği sağlamak için birlikte çalışalım” şiarıyla yaptığı canlı yayına; Odesa’dan Karadeniz Lisesi, Romanya’dan Uluslararası Bükreş Okulu ile Uluslararası Teorik Enformasyon Lisesi, Moldova’dan Horizon Lisesi ve Bulgaristan’dan Dostluk Okulu öğrencileri katıldı.





Ukrayna, Romanya, Moldova ve Bulgaristan’dan çocuklar çevrimci yuvarlak masa toplantısında; genel olarak insan hakları kavramı, etimolojik kaynağı ve tarihselliği, dünyada savaşların sonlandırılması, insan hakları ihlallerinin engellenmesi adına; BM, insan hakları dernekleri, sivil toplum kuruluşları, aktivistler, ve genç nesle düşen sorumluluklar, otoriter yönetimler nedeniyle batı ülkelerini ve Avrupa’ya göçün yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi, ifade ve basın özgürlüğü, evrensel barış, kardeşlik, tolerans ve hoşgörü gibi kavramlar üzerinde konuşuldu.







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