ABD'de tarihi hortum felaketi

350 kilometreden fazla bir alana yayılan hortum ve fırtınalar nedeniyle birçok bina hasar gördü, binlerce kişi elektriksiz kaldı.

Biden: "Muhtemelen tarihin en büyük hortum felaketlerinden biri"

Haftasonunu geçirdiği Delaware eyaletinin Wilmington kentinde açıklama yapan Biden, yaşanan hava olayının ABD tarihinin muhtemelen en büyük hortum felaketlerinden biri olduğunu söyledi.

Federal hükümetin, hortum ve fırtınalardan etkilenen bölgelere yardım için elinden gelen ne varsa yapacağını vurgulayan Biden, Acil Durum Yönetim Dairesi'nin (FEMA) hortumlardan zarar görenler için acil barınma imkanları sağlayacağını bildirdi.

Kentucky'yi ziyaret etmeyi teklif ettiğini söyleyen Biden, Kongre'den de, felaketle başa çıkmak için gereken bütçe neyse onaylamasını isteyeceğini belirtti.





Biden, Çevre Koruma Dairesi EPA'ye de, iklim değişikliğinin fırtınalarda ne kadar etkisi olduğunu incelemesi talimatını vereceğini kaydetti.









"Eyaletin tarihinin en yıkıcı hortumu, ölü sayısı 100'ü aşabilir"





Kentucky Valisi Andy Beshear, yerel televizyon kanalı WLKY’den yaptığı açıklamada, eyalet genelinde acil durum ilan edildiğini, arama kurtarma çalışmalarında Kentucky Ulusal Muhafızları ve eyalet polislerinin devreye sokulduğunu belirtti. Eyaleti son 24 saat içinde en az 4 hortum vururken, 10 ilçeden can kayıpları haberleri geldiği belirtiliyor.





Vali Beshear daha sonra düzenlediği basın toplantısında da, "Bunun, eyaletimizin tarihindeki en çok can kaybına yol açacak hortum olduğunu tahmin ediyorum" dedi.









