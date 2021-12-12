Samanyolu Haber /Gündem / Sokak röportajı yapan Youtuberlara gözaltı /12 Aralık 2021 12:12

Sokak röportajı yapan Youtuberlara gözaltı

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp tutuklanan ardından serbest bırakılan Hasan Köksoy yine gözaltına alındı. İlave TV, Sade Vatandaş YouTube kanallarının muhabirleri Arif Kocabıyık ve Sade Vatandaş kanalından Mehmet Koyuncu da gözaltına alındı.

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Sokak röportajı yapan YouTube kanalı sahiplerine sabah saatlerinde operasyon yapıldı. İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık, Sade Vatandaş, Kendine Muhabir kanalının sahipleri sabah saatlerinde alındı.
YouTube üzerinden sokak röportajı yayınlayan kanallara bu sabah gözaltı kararı verildi. Sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımda Kendine Muhabir, Sade Vatandaş kanalı sahipleri gözaltına alındıklarını duyurdu.

Geçtiğimiz hafta Kendine Muhabir kanalının sunucusu gözaltına alınarak tutuklandı. Tutuklanan Hasan Köksoy'un eşi mikrofonu alarak sokağa çıktı. Köksoy ardından serbest bırakıldı ama bu sabah Köksoy'un eşi, Köksoy'un bir kez daha gözaltına alındığını duyurdu.

Twitter'dan paylaşım yapan Kendine Muhabir hesabında, "Sabah saat 7de polis evimize baskın yapıp, bilgisayar ve bütün iletişim araçlarımızı aldılar. Eşimi Hasan Köksoy’u şu an polisler araca bindirip götürdüler...arama emri sebebi Mücahit birinci" dedi.


Sade Vatandaş da sosyal medyadan gözaltına alındığını duyurdu. Sade Vatandaş, "Polislere şafak baskınıyla bu saatte evime geldiler. Bu saatte? İstanbul'da olduğum için gözaltına alınmadım. Gazetecinin evine! Ülkenin durumu apaçık ortada" diye yazdı.


Gelen duyumlar arasında İlave TV'nin sunucusu Arif Kocabıyık'ın ve kanalın kameramanının da gözaltına alındığı bilgisi bulunuyor.

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