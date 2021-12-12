Samanyolu Haber /Gündem / S tipi cezaevlerine tepki: Böyle bir cezalandırma yöntemi dünyanın hiçbir yerinde yok /12 Aralık 2021 12:46

S tipi cezaevlerine tepki: Böyle bir cezalandırma yöntemi dünyanın hiçbir yerinde yok

Cezaevlerindeki sistematik tecritin bir işkence yöntemi olduğunu belirten insan hakları örgütü temsilcileri, S tipi cezaevlerinin ağır hak ihlallerini büyüteceği uyarısında bulundu.

SHABER3.COM

Cezaevlerine yaşanan hak ihlalleri devam ederken, şimdi de S tipi cezaevleriyle yeni ihlallerin yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.

Marmara Tutuklu Hükümlü Aileleri İle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MATUHAY-DER) Eş Başkanı Esin Çelik de Antalya, Bodrum, Manavgat, Samsun gibi kentlerde yapılan S Tipi cezaevlerine dikkat çekti. 

Çelik, bu cezaevleriyle tutukluların tümüyle tecrit altına alınmak istendiğini söyledi. S Tipi cezaevleriyle tutukluların yaşamdan koparılmak istendiğini dile getiren Çelik, bu cezaevlerin insan hak ve özgürlüklerine karşı bir uygulama olduğunu vurguladı. Ayrıca S Tipi cezaevlerinin, Öcalan’a uygulanan ağırlaştırılmış tecridin bir yansıması olduğuna dikkat çeken Çelik, “Bu uygulamayla Sayın Öcalan’a uygulanan tecrit meşrulaştırılmaya çalışılıyor” dedi.’

S Tipi cezaevlerinin F Tipi cezaevlerinden daha ağır koşullar barındırabileceği uyarısında bulunan Çelik, “Tamamen izole edilmiş bir şekilde, müebbet almış tutuklulara yönelik bir cezaevi olduğunu biliyoruz. Böyle bir cezalandırma yöntemi dünyanın hiçbir yerinde yok. Vahşice işlenen cinayetlere bile böyle bir uygulama uygulanmadı. Bu tutukluları kimliksizleştirmektir, iradesizleştirmektir. Bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber S tipi cezaevlerine tepki: Böyle bir cezalandırma yöntemi... Sonraki Haber >>

Yandaşlığı da abattılar

Yandaşlığı da abattılar

Kılıçdaroğlu'ndan insan hakları çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan insan hakları çıkışı

'İnsanlar konuşamıyor bile' dedi gözyaşlarına boğuldu

'İnsanlar konuşamıyor bile' dedi gözyaşlarına boğuldu

AKP'de bir pudra şekeri skandalı daha

AKP'de bir pudra şekeri skandalı daha

AKP'li ile MHP'li arasında 'İnsicam' kavgası

AKP'li ile MHP'li arasında 'İnsicam' kavgası

KHK mağduriyetlerini anlattı: ‘Sivil ölüme mahkum edildiler’

KHK mağduriyetlerini anlattı: ‘Sivil ölüme mahkum edildiler’

Ben millete sesleniyorum

Ben millete sesleniyorum

TBMM Başkanvekili Celal Adan isyan ett,

TBMM Başkanvekili Celal Adan isyan ett,

Fırtınayla dine dönmüştü: Şimdi 'Siyasal İslam'a geçti

Fırtınayla dine dönmüştü: Şimdi 'Siyasal İslam'a geçti

İmamoğlu: Soylu'nun bir an önce tedavi olması lazım

İmamoğlu: Soylu'nun bir an önce tedavi olması lazım
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:11:36