S tipi cezaevlerine tepki: Böyle bir cezalandırma yöntemi dünyanın hiçbir yerinde yok

Cezaevlerine yaşanan hak ihlalleri devam ederken, şimdi de S tipi cezaevleriyle yeni ihlallerin yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.





Marmara Tutuklu Hükümlü Aileleri İle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MATUHAY-DER) Eş Başkanı Esin Çelik de Antalya, Bodrum, Manavgat, Samsun gibi kentlerde yapılan S Tipi cezaevlerine dikkat çekti.





Çelik, bu cezaevleriyle tutukluların tümüyle tecrit altına alınmak istendiğini söyledi. S Tipi cezaevleriyle tutukluların yaşamdan koparılmak istendiğini dile getiren Çelik, bu cezaevlerin insan hak ve özgürlüklerine karşı bir uygulama olduğunu vurguladı. Ayrıca S Tipi cezaevlerinin, Öcalan’a uygulanan ağırlaştırılmış tecridin bir yansıması olduğuna dikkat çeken Çelik, “Bu uygulamayla Sayın Öcalan’a uygulanan tecrit meşrulaştırılmaya çalışılıyor” dedi.’





S Tipi cezaevlerinin F Tipi cezaevlerinden daha ağır koşullar barındırabileceği uyarısında bulunan Çelik, “Tamamen izole edilmiş bir şekilde, müebbet almış tutuklulara yönelik bir cezaevi olduğunu biliyoruz. Böyle bir cezalandırma yöntemi dünyanın hiçbir yerinde yok. Vahşice işlenen cinayetlere bile böyle bir uygulama uygulanmadı. Bu tutukluları kimliksizleştirmektir, iradesizleştirmektir. Bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.