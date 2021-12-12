Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda, 2.7 milyon Moderna aşısı bağışladı /12 Aralık 2021 12:49

Hollanda, 2.7 milyon Moderna aşısı bağışladı

Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, Dünya Sağlık örgütü aşı programı Covax aracılığıyla Afrika ve Güneydoğu Asya ülkelerine doğrudan 2.7 milyon Moderna aşısı bağışladıklarını belirtti. DSÖ, daha önce yaptığı açıklamalarla aşılanmayan ülkelerde yeni mutasyon tehlikesine dikkati çekmişti.

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Hollanda Sağlık Bakanı Jonge, “Aşılara dünya çapında erişim. Bunun için gidiyoruz. Hollanda, Covax aracılığıyla ve doğrudan en az 2.7 milyon aşı bağışlıyor” dedi. Bakan Jonge, DSÖ’nün Kovid-19 aşı geliştirme ve üretme hızlandırma programı COVAX aracılığıyla Endonezyaya 1.5 milyon, Kamboçyaya 290 bin, Kenyaya 750 bin ve Laosa 200 bin aşı gönderdiklerini belirtti.

AŞI OLMAYAN YERDEN MUTASYON ÇIKAR
Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, daha önce yaptıkları açıklamalarda Kovid-19 aşılarının dünya genelinde erişebilir olmadığı sürece salgının bitmeyeceğini ve aşılanmayan ülkelerden yeni mutasyonlar çıkacağı konusunda uyarı içeren açıklamalar yapmıştı. Kovid-19 salgınında virüs, Güney Afrikada bir mutasyona daha uğrayarak Omikron varyantı kış mevsimiyle birlikte dünya genelinde vaka sayılarını yükseltmeye başladı. DSÖ Avrupa’nın son 7 günlük (10 Aralık dahil) toplam rakamlarına göre, Avrupa ve Merkez Asya’da 2 milyon 673 bin 839 yeni vaka raporlanırken virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 508 oldu.


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