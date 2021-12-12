Hollanda, 2.7 milyon Moderna aşısı bağışladı





Hollanda Sağlık Bakanı Jonge, “Aşılara dünya çapında erişim. Bunun için gidiyoruz. Hollanda, Covax aracılığıyla ve doğrudan en az 2.7 milyon aşı bağışlıyor” dedi. Bakan Jonge, DSÖ’nün Kovid-19 aşı geliştirme ve üretme hızlandırma programı COVAX aracılığıyla Endonezyaya 1.5 milyon, Kamboçyaya 290 bin, Kenyaya 750 bin ve Laosa 200 bin aşı gönderdiklerini belirtti.





