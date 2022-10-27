Yandaş medyanın ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş haberi fos çıktı

Hükümete yakın A Haber ve Sabah Gazetesi, ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ı “Dünyaca ünlü ekonomistin Türkiye övgüsü Özgür Demirtaş'ı üzdü: Başarılı büyüme politikasını gölgelemeye çalıştı” başlıklı haberiyle hedef aldı.





Kıdemli Analist Robin Brooks, sosyal medya platformu Twitter hesabından ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ı etiketleyip, “Türkiye'nin "çekirdek" cari açığı (mavi) - enerji (kırmızı) ve altının (pembe) çıkarılması - 2018 ani duruşundan önce açığı aşan seviyelerde. @ProfDemirtas doğrudur. Dünyadaki tüm ihracat rekabet gücü, bunun sürdürülebilir olmadığı gerçeğini değiştirmiyor.” ifadelerini kullandı.





Sabah Gazetesi söz konusu haberinde, Özgür Demirtaş’ın Brooks’ın sözde övgü iddiasına tepki gösterdiğini ileri sürerek, Türkiye'nin başarılı büyüme politikasını gölgelemeye çalıştığı iddia etti.









Oysa Sabah’ın kaynak gösterdiği Robin Brooks, Özgür Demirtaş’ın yorumuna hak verdiğini söyledi.





Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından, “Off off offf… Sabah Gazetesi Neredesin? Ahaber bilmem neyi Neredesin? Pelikan Çetesi Neredesin? Aktrol Neredesin? Yandaş Mafya neredesin? Bak bakalım Robin ne diyor? Profdemirtas haklı diyor… Bu da … Neyse” dedi.





Özgür Demirtaş diğer tweetlerinde tepkisini devam etti:





“N’oldu Ahaber? Bana saldıran Ahaber? N’oldu? Hakkımda yalan haber yapmanın hesabını yargı önünde eninde sonunda vereceksiniz.

Youtube videosu çekmedim. Yine de saldırdınız. Türkiye hakkında konuşmadım. Yine de saldırdınız. Twit de atmadım. Yine de saldırdınız. Yalan haber yaptınız. Gerçekleri çarpıttınız. Üstüme binlerce Aktrol’ü saldınız. Hodri meydan! Tek bir video ile yalanları paramparça edeceğim.

Savcılar, İçişleri Bakanlığı, Türkiye adaleti. Şimdi Sabah, Ahaber, yandaş gazeteciler ve troller hakkında benim hakkımda yalan haber yapmaktan işlem başlatacak mısınız? Buyrun söz sizin…

Benim vatanseverliğimi, ülkeme bağlılığımı, akademik yetkinliğimi, sorgulamak için yalan haber yapan bu şeyler hakkında soruşturmayı ne zaman başlatacaksınız? Nereye imza atmam gerekiyorsa atayım.”