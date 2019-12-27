Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş sunucu Erkan Tan zengin olmanın yolunu bulmuş! /27 Aralık 2019 10:02

Yandaş sunucu Erkan Tan zengin olmanın yolunu bulmuş!

Programlarında muhalif isimlere yönelik hakaretleriyle tanınan A Haber sunucusu Erkan Tan'ın kendisine hakaret ettiği iddiasıyla tam 18 bin kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu, 'uzlaşma' aşamasında ise bu isimlerden 3 bin lira talep ettiği ortaya çıktı.

Ver mehteri....

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, tanınmış bir televizyon sunucusunun sosyal medya hesaplarına mesaj gönderen 18 bin kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu ve bu işi kazanç kapısına çevirdiğini, "uzlaşma" aşamasında suç duyurusunda bulunduğu isimlerden 3 bin lira talep ettiğini yazmıştı.

Ataklı bu ismin kim olduğunu açıklamazken, Onur Dalar, söz konusu ismin Erkan Tan olduğunu duyurdu.

Dalar, "Can Ataklı yazmıştı, isim vermemişti. Ben ismi araştırdım, buldum. Kendisine edilen hakaretlerden para kazanmak için avukat ordusu tutan ve uzlaşma aşamasında avukatları aracılığı ile insanlardan 3 bin tl talep eden kişi A HABER sunucusu Erkan Tan" derken, "Bugün bir uzlaşmacı ile konuştum. Sadece kendisinde 7 tane Erkan Tan dosyası olduğunu söyledi. Toplamda 20 bin dosya olduğu tahmin ediliyor. Erkan Tan'ın avukat ordusu Ankara'da. Erkan Tan yediği küfürleri ranta çevirecek bir piyasa kurmuş. Bence 'gazetecilik' yapmasından iyi" ifadesini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yandaş sunucu Erkan Tan zengin olmanın yolunu bulmuş! Sonraki Haber >>

Hemşehrileri MHP'li Enginyurt'un elinden mikrofonu aldılar

Hemşehrileri MHP'li Enginyurt'un elinden mikrofonu aldılar

Biz de o kanalın hep seyircisi olarak kalırız!

Biz de o kanalın hep seyircisi olarak kalırız!

Duyan o adrese koştu!

Duyan o adrese koştu!

10 gemi dolusu altın varmış!

10 gemi dolusu altın varmış!

Cezaevindeki kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın yakınları endişeli

Cezaevindeki kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın yakınları endişeli

Enes Kanter ‘Freedom’ yazdı, Sahada coştu

Enes Kanter ‘Freedom’ yazdı, Sahada coştu

Kanal İstanbul’a en saçma savunma

Kanal İstanbul’a en saçma savunma

Yeni- Hocaefendi'den kitap okuma mesajı

Yeni- Hocaefendi'den kitap okuma mesajı

Mazot yüklerden denize döktüler

Mazot yüklerden denize döktüler

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:57:48