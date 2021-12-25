Yandaş televizyoncu, devletin vatandaşa kurduğu tuzağı tane tane anlattı: Enayiler!

Turgay Güler, “Tayyip Erdoğan’ı dünkü çocuk zannediyorlar. Tayyip Erdoğan, şöyle bir arkasına yaslandı. 18 TL’den dolar almak isteyen para baronu enayiler var değil mi? Falanca banka, falanca iş adamı hepsi pusuya yatmış, MB’nın piyasaya süreceği doları havada kapmayı amaçladılar. Tayyip Erdoğan da dedi ki MB’na, ’18’den istiyorlar doları verin onlara’ dedi. Millete de dedi ki ‘sakın almayın’. Sonra MB doları verdi bizim bu enayi takımı 18 TL’den MB’nın elinden doları aldı. Karşında TC devleti var. Devlete el ense çekilmez. Devlete el ense çekersen tepe takla aşağı gidersin. Sonra da şimdi devlet gitti 11 liradan dövizini aldı kasasına koydu. Şimdi o iş adamları koşa koşa Tayyip Erdoğan’a gidiyorlar biz ettik sen etme diye…” ifadelerini kullanıyor.







