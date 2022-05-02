Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş yazar anket açıkladı: 'Erdoğan, AKP’nin altına düştü' /02 Mayıs 2022 16:37

Yandaş yazar anket açıkladı: 'Erdoğan, AKP’nin altına düştü'

Optimar Araştırma Şirketi'nin nisan ayı anketini, iktidara yakınlığıyla bilinen köşe yazarı Abdulkadir Selvi açıkladı.

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"Hangi partiye oy verirsiniz" ve "Cumhurbaşkanlığında kime oy verirsiniz" sorularına dikkat çeken yanıtlar geldi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin oy oranını geçemedi.

23-28 Nisan tarihleri arasında 1847 kişiyle birlikte yapılan ankette "Ülkemizin en önemli sorunu" sorusuna katılımcıların yüzde 45.7’si zamlar, yüzde 31.5’i ise enflasyon dedi.

"Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz" sorusuna yanıt verenlerin yüzde 36.2’si "AKP" dedi. "CHP" diyenlerin oranı ise yüzde 26.6 olarak belirlendi. 

Yine ankete göre "İYİ Parti" diyenler yüzde 10.6 olurken, HDP yüzde 10.2, MHP ise yüzde 10.1 çıktı.

 Kamuoyuna açıklanan anketlerin bir çoğunda AKP, yüzde 30 bandının hemen altında veya üzürinde görünüyor. MHP ise yüzde 7 civarında. Selvi'nin açıkladığı anketle arada ciddi farkların olması dikkat çekiyor. 
 
Diğer yandan Optimar, katılımcılarına "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz" diye de sordu. Seçmenlerin yüzde 33.1’i "Erdoğan" yanıtı verdi. 
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