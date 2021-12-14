Samanyolu Haber /Gündem / Yandaşlar Zamlar için kavram uydurdu /14 Aralık 2021 11:02

Yandaşlar Zamlar için kavram uydurdu

AKP yanlısı ve iktidarın ekonomideki yanlış adımlarını görmezden gelen Yeni Akit gazetesi, gıda fiyatlarındaki artışları bugünkü sayısında dikkat çeken bir haber yayımladı.

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Yeni Akit gazetesi, AKP'nin yanlış ekonomi politikaları sebebiyle yaşanan derin ekonomik krizde gıda fiyatlarında ortaya çıkan artışlar için bugünkü sayısında “Gıda teröristleri işte böyle çalışıyor” manşetiyle çıktı.

Gıda fiyatlarındaki artışları spekülatörlere bağlanan Yeni Akit'in manşetten çıktığı haberde “Fiyat artışlarını köpürtüp, indirimleri ise milletten gizliyorlar” ifadeleri kullanılmasının yanı sıra “Kur operasyonlarını ve seçim yaygaralarını fırsat bilerek AKP ile orta ve alt gelirli seçmenini birbirine düşürmeyi amaçlayan gıda teröristlerinin, muhalefet ve fondaş medya ile işbirliği yaparak yıl içindeki suni zamları köpürtüp, fiyatların normale dönmesini ise gizlediği” iddiasına yer verildi.

Yeni Akit'in söz konusu haberinde, 2018-2021 yılları arasında özellikle yağ, peynir, zeytin, süt, yumurta, domates, patates, soğan, yoğurt gibi gıda ürünlerinde 63 defaya varan artışlar yapıldığı belirtildi ve zamları yapanların fiyat spekülatörleri olduğu ileri sürüldü.
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