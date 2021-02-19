Samanyolu Haber /Gündem / Yandaşlara büyük kıyak ! İstanbul Havalimanı’nda 1 milyar 45 milyon euroluk kiraya iptal /19 Şubat 2021 16:17

Yandaşlara büyük kıyak ! İstanbul Havalimanı’nda 1 milyar 45 milyon euroluk kiraya iptal

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2020 yılı havalimanı kiralarının iptal edildiğini açıkladı. Böylece İstanbul Havalimanı'nın 1 milyar 45 milyon euroluk kirası da iptal edildi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen havalimanlarında 2020 yılı içerisinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak 2021’e ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edileceğini açıkladı.

Böylece Kalyon, Cengiz, Limak ve Mapa ortaklığındaki İGA tarafından işletin İstanbul Havalimanı’nın 1 milyar 45 milyon euroluk 2020 yılı kirası da iptal edildi.

İstanbul Havalimanı’nın 2020 yılı yolcu garanti ödemelerine ilişkin ise açıklamada bilgi yer almadı.

Açıklamada ayrıca 2021-2022 dönemine ait kira bedellerinin 2 yıl boyunca yüzde 50 indirimli uygulanacağı belirtildi. 2021 yılına ait kira bedellerinde artış yapılmazken 2021 DHMİ ücret tarifesinde de artış yapılmadı.
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