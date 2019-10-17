Samanyolu Haber /Ekonomi / Yaptırım görüşmesi sonrası Dolar/TL hareketliliği /17 Ekim 2019 20:53

Yaptırım görüşmesi sonrası Dolar/TL hareketliliği

ABD’li senatörler, Türkiye’ye uygulamayı planladıkları yaptırımlarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Türkiye’nin operasyonun ABD’nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığı ifade edildi.

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Yaptırım planlarıyla ilgili açıklamaya dolar anında tepki gösterdi. 5.85 seviyesinde seyreden dolar bir anda yükselişe geçerek 5.93 TL'yi aştı.

IŞİD'i Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) imha ettiğini belirten Graham, "Trump'ın yaptırım kararını takdir ediyoruz ancak daha fazlası için buradayız" ifadelerini kullandı. 

"Senato tek ses olacak ve yaptırım uygulama kararı alacak, Kürtlerin imha edilmesine karşı güçlü yaptırımlar uygulayacağız" diye konuşan Graham, "Biz burada konuşurken insanlar ölüyor" diye ekledi.

Açıklama sürerken dolar hızla yukarı tırmandı:
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