Yaptırım görüşmesi sonrası Dolar/TL hareketliliği

Yaptırım planlarıyla ilgili açıklamaya dolar anında tepki gösterdi. 5.85 seviyesinde seyreden dolar bir anda yükselişe geçerek 5.93 TL'yi aştı.







IŞİD'i Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) imha ettiğini belirten Graham, "Trump'ın yaptırım kararını takdir ediyoruz ancak daha fazlası için buradayız" ifadelerini kullandı.





"Senato tek ses olacak ve yaptırım uygulama kararı alacak, Kürtlerin imha edilmesine karşı güçlü yaptırımlar uygulayacağız" diye konuşan Graham, "Biz burada konuşurken insanlar ölüyor" diye ekledi.





Açıklama sürerken dolar hızla yukarı tırmandı: