Samanyolu Haber /Gündem / Yargı kararlarını beğenmeyen Soylu'dan Danıştay'a tartışmalı ziyaret /01 Temmuz 2021 11:28

Yargı kararlarını beğenmeyen Soylu'dan Danıştay'a tartışmalı ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iki CHP’li belediye başkanı hakkında alınan kararlardan duyduğu rahatsızlığı söylemek için Danıştay'ı ziyaret ettiği öne sürüldü. Danıştay 1. Daire, iki CHP'li başkanın görevden alınmasına neden olan soruşturmalardan 9'unu iptal etmişti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun iki CHP’li belediye başkanı hakkında alınan kararlardan duyduğu rahatsızlığı söylemek için Danıştay’ı “ziyaret” ettiği iddia edildi.

Sedat Peker’in son aylarda sık sık gündeme getirdiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında bir iddia daha ortaya atıldı. Bakan Soylu’nun 2019 yılında Danıştay’a giderek dönemin CHP’li Ataşehir ve Beşiktaş belediye başkanlarının görevden alınmasına neden olan soruşturma kararlarını kaldıran Danıştay 1. Dairesi’ne “baskı” yaptığı iddia edildi.
 
DANIŞTAY BAŞKANI’NIN MAKAM TELEFONUNDAN DAİRE BAŞKANINI ARAMIŞ

DW Türkçe’den Alican Uludağ imzalı haberde, Süleyman Soylu’nun dönemin Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün odasına giderek Güngör’ün makam telefonundan halen görevde olan Danıştay 1. Dairesi Başkanı İlyas Arlı’yı arayarak, “Bizim altımızı mı oyuyorsunuz? Hükümeti zor durumda bırakıyorsunuz” dediği iddia edildi.

ERDOĞAN’A ŞİKAYET EDİLMİŞ

Bu gelişmenin ardından Süleyman Soylu’nun Danıştay üyelerine yönelik yaptığı iddia edilen baskı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şikâyet edildiği belirtildi.

Danıştay kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre, Soylu’nun bu hareketi kulislerde “Soylu’nun Danıştay baskını” olarak konuşuluyor.
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