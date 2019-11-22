Yargılanmak istemeyen Netanyahu: Hakkımdaki iddianame darbe girişimidir

Netanyahu, karardan birkaç saat sonra yaptığı açıklamada İsrail Başsavcısı Avihay Mandelblit tarafından kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddederek, "asıl bu iddianameyi hazırlayan savcıların araştırılması gerektiğini" belirtti.







Hakkındaki tüm suçlamaların siyasi amaçlı yapıldığını ve iddiaların tümünün uydurma olduğunu dile getiren Netanyahu, "Şu anda burada olanlar Başbakan'a yapılan bir darbe girişimidir. Bırakmaya hazır değilim. Görevime devam edeceğim." diye konuştu.





Netanyahu daha önce kendisi aleyhine yöneltilen tüm suçlamaları reddetmiş, bunları bir "cadı avı" olarak nitelendirmişti. Bu gelişmeyle birlikte Netanyahu, görevdeyken hakkında dava açılan ilk İsrail Başbakanı olacak.





İsrail Başbakanı hakkındaki iddialar ispatlanırsa, Netanyahu'nun rüşvet suçundan 10 yıl, yolsuzluk ve görevini kötüye kullanma suçlarından ise üç yıla kadar hapis cezası alması gündemde.





Netanyahu 3 ayrı dava dosyasıyla karşı karşıya





Başsavcı Mandelblit, Netanyahu hakkında 4000 numaralı dosyada rüşvet, 1000 ve 2000 numaralı dosyalarda ise sahtekarlık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla iddianame hazırlanacağını açıklamıştı.



