Samanyolu Haber /Politika / Yargıtay Başsavcılığı: Can Atalay’ın dokunulmazlığı yok /07 Temmuz 2023 22:48

Yargıtay Başsavcılığı: Can Atalay’ın dokunulmazlığı yok

Gezi davasına ilişkin tebliğnamesini tamamlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın dokunulmazlık gerekçesiyle tahliye edilmesi talebinin reddini istedi.

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DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Kavala ve TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın da aralarında bulunduğu sekiz sanığın cezaevinde olduğu Gezi davasına ilişkin tebliğnamesini tamamladı.

Başsavcılık, Mücella Yapıcı'nın dışındaki sanıkların cezasının onanmasını isterken, Can Atalay'ın dokunulmazlık gerekçesiyle tahliye edilmesi talebinin reddini talep etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 77 sayfalık tebliğname, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Tebliğnamede, 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili seçilen Can Atalay'ın yasama dokunulmazlığı gerekçesiyle yargılamanın durdurulması talebi ele alındı.

Seçimden önce 14. madde kapsamında suç işleyen milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın 83/2 maddesinde öngörülen yasama dokunulmazlığından yararlanamayacağı savunulan tebliğnamede, "Kanun koyucu, hangi suçların bu madde kapsamında olduğunu tahdidi olarak saymamıştır. Kapsamı belirleme görevi uygulayıcıya aittir. Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçların bu kapsamda kaldığında kuşku yoktur" denildi.

Tebliğnamede, şu sonuca varıldı:

"Somut olayda da, 2013 yılında işlediği suç nedeniyle soruşturma ve kovuşturmaya milletvekili seçilmesinden çok önce başlandığı, mahkumiyetine esas sevk ve uygulama maddelerinin TCK'nın 312. maddesi kapsamında kalan suça ilişkin olduğu anlaşıldığından, sanık müdafilerinin 26/05/2023 tarihli dilekçelerinde bildirdiği müvekkilleri hakkında DURMA kararı verilmesinin gerektiği düşüncesine iştirak edilememiştir."

Başsavcılık Mücella Yapıcı'nın delil yetersizliğinden beraatini isterken, diğer sanıkların ise cezasının onanmasını istedi.

Davaya ilişkin son kararı Yargıtay 3. Ceza Dairesi verecek.
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