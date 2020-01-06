Yargıtay, Facebook’tan edilen hakaret için internet sahibini de sorumlu tuttu

Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin davanın reddine ilişkin verdiği kararı bozarak, sosyal medya hesabından hakaret paylaşımları bulunan kişilerle birlikte bilgisayarın internete bağlandığı hat sahibinin de manevi tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.





bianet’in haberine göre Facebook üzerinden küfür ve hakarete uğrayan bir kişi, 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Davacı, suça konu mesajların gönderildiği bilgisayarların IP adresinin davalılara ait olduğunu dile getirerek IP numarası tespit edilen kişilerin cezalandırılmasını istedi ve kişilik haklarının zedelendiğini ifade ederek manevi tazminat talebinde bulundu.





YEREL MAHKEME DAVAYI REDDETTİ

Bilgisayarın internete bağlandığı hattın sahibi olan davalılar ise davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savundu. Kararını açıklayan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi iki davalının birbirini tanımamaları ve sosyal, fiziki olarak aralarında manevi tazminata konu eylemi işlemelerini gerektirir bir ilişkinin olmaması nedeniyle tazminat talebini reddetti. Mahkeme daha sonra davalı yönünden verilen hükmün hukuk hakimini bağlamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.





YARGITAY HAT SAHİBİNİ DE SORUMLU TUTTU

Davacı yerel mahkemenin verdiği kararı temyiz etti. Konuyu görüşen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi dava konusu mesajların gönderilmesinden hat sahibi davalıların sorumlu olduğunu ifade etti. Suça konu mesajların gönderildiği bilgisayarların IP numaralarının davalılara ait olduğunu ve davacının adresine mesaj atıldığı saatlerde, mesajın bırakıldığı mail adresine davalıların internete giriş yapıldığını ifade eden Yargıtay 4. Dairesi açıkladığı hükümde “Her iki davalının da yazılan mesajlardan sorumlu olduğu kabul edilmeli ve uygun bir miktar manevi tazminata hüküm edilmelidir” dedi.





Yargıtay ayrıca, yerel mahkemenin davayı reddetmesinin doğru bir karar olmadığı belirtilen hükümde, kararın bozulmasına oy birliğiyle karar verdi.