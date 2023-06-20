Yargıtay hukuka aykırı elde edilen WhatsApp yazışmalarını delil saymadı

İstanbul’da görülen ve Yargıtay aşaması da tamamlanan bir dosyada WhatsApp içerikleri ile ilgili verilen karar dikkat çekici. Hem İstinaf Mahkemesi hem de Yargıtay, “aldatma” olayına delil olarak sunulan WhatsApp içeriklerinin “hukuka aykırı elde edildiği” gerekçesiyle delil olmayacağına hükmetti.







ŞİDDET GÖREN EŞ EVİ TERK ETTİ

Halk TV’nin haberine göre; N. S. ile R. S. 2005 yılında evlendi. Çiftçin iki çocukları oldu. Ancak, özellikle ikinci çocuğun doğumu öncesi ve sonrası çiftin evliliğinde kırılma yaşanmaya başladı. Bir çok kez eşinden şiddet gören N. S., 2017’de evi terk etti ve boşanma davası açtı.





WHATSAPP YAZIŞMALARI DELİL OLARAK SUNULDU

İstanbul Aile Mahkemesi’nde açılan davada N. S. adına özetle şöyle denildi: “Davalı (R. S.) sinirli bir yapıda. Ev eşyalarına dahi zarar veriyor. Eşine fiziksel şiddet uyguladı. N. S. ikinci çocuğuna hamileyken de eşinin şiddetine maruz kaldı. Davalı, eşini, başka kadınlarla birçok kez aldattı. Davalı, kiraladığı atölyede kalmaya başladı. Kimi günler eve gelmedi.” Dava dilekçesinde, R. S.’nin, eşini aldattığına dair e-posta yazışmaları ile WhatsApp mesajlaşmaları dosyaya sunuldu.





MAHKEME NAFAKA BAĞLAYARAK EŞLERİ BOŞADI

İstanbul Aile Mahkemesi, yaptığı yargılama sonrası çifti boşadı. Mahkeme kararında özetle, “Davalı, eşinde şiddet uyguladı. Evli bir erkeğe yakışmayacak davranışlarda bulundu. Güven ve sadakat duygusunu zedeledi. Ortak hayat sürdürmeleri imkânsız hale geldi” denildi. Mahkeme, çocuklar için aylık 500 TL, kadın için ise 1000 TL iştirak nafakası ödenmesine karar verdi. Mahkeme, R. S.’nin, eşine 50 bin TL maddi, 50 bin TL de manevi tazminat ödemesine karar verdi.





İSTİNAF MAHKEMESİ WHATSAPP YAZIŞMALARINI DELİL SAYMADI

R. S.’nin avukatı kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi’ne yapılan başvuruda, dosyaya sunulan WhatsApp yazışmaları ile e-mail’lerin hukuka aykırı delil olduğu görüşü vurgulandı. İstinaf dilekçesinde, aldatma içerikli WhatsApp yazışmalarının 2013 yılına ait olduğu kaydedilerek “Bu olaydan sonra taraflar barıştı. Evlilik birliğine devam ettiler. Bu olay (aldatma) da af kapsamında kaldı” denildi.





YAZIŞMALAR HUKUKA AYKIRI DELİL OLARAK KABUL EDİLDİ

İstinaf Mahkemesi, davacı kadının ‘delil’ olarak sunduğu ve eşinin kendisi aldattığını ortaya koyan WhatsApp yazışmaları ile e-posta mesajlarını, eşin rızası dışında elde edildiği için, ‘hukuka aykırı delil’ olarak kabul etti. İstinaf, anılan deliller için ‘hukuka aykırı delil’ olarak görse de davacı kadına yönelik şiddet ile aldatmanın, tanık ifadeleri ise de sabit olduğuna karar verdi. İstinaf, kararlaştırılan tazminat tutarı ile nafaka tutarını ise, tarafların ekonomik durumlarını dikkate alarak bir miktar düşürdü. İstinaf, N. S.’ye 40 bin TL maddi, 25 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Aylık nafaka tutarı ise 750 TL olarak kararlaştırıldı.





YARGITAY, İSTİNAF’IN KARARINI ONADI

İstinaf Mahkemesi kararı bu kez Yargıtay’a taşındı. Davalı kocanın avukatının yaptığı temyiz başvurusu sonrası dosyaya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi baktı. Daire, İstinaf Mahkemesi kararını onadı. Karar kesinleşti.