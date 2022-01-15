Yargıtay Mescidi imamı ve Diyanet-Sen Genel Başkanı memuriyetten ihraç edildi

Memur-Sen'e bağlı Diyanet-Sen'in Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir'in, hakkında yürütülen disiplin soruşturma kapsamında görev yaptığı Yargıtay 1. Başkanlığı Mescidi İmam hatipliği görevinden ve memurluktan ihraç edildiği ortaya çıktı.







Başkent Aktüel'in ulaştığı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 7 Ocak 2022 tarihli yazısında, Ankara ili Çankaya ilçesi Yargıtay Birinci Başkanlığı Mescidi İmam Hatibi Mehmet Ali Güldemir'in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98/b hükmü uyarınca Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki memurluğunun sona erdirildiğine dair ilgili karar yer alıyor.





Dağıtım yerlerine gönderilmek üzere düzenlenen yazıda, "Söz konusu olurun adı geçene tebliğ edilerek görevden ayrılış tarihinin İKYS Modülüne işlenmesi, ayrıca bu konuda düzenlenecek olan tebliğ-tebellüğ belgesinin Atama 2. Başkanlığımıza ivedi olarak iletilmesi hususlarında bilgilerini ve gereğini rica ederim” denildi.







Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı olan Diyanet -Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir'in meslekten ihracına dair gereğinin yapılması için Ankara İl Müftülüğüne gönderilen evrakta bahsi geçen 657 sayılı Devlet memurluğu Kanunun "memurluğun sona ermesi" başlıklı 98/b maddesi şöyle: "Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi"





Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, basında yer alan ‘Yargıtay imamı alkollü yakalandı’ haberine ilişkin, söz konusu şahsın 2019’dan bu yana Yargıtay’la bir ilişkisinin bulunmadığını ifade etti.







"Gördüğü lüzum ve geleceğe dair başka planlamaları nedeniyle istifa etti"





Diyanet-Sen'in açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı:





"Genel Başkanımız Sayın Mehmet Ali Güldemir, yaklaşık iki yıldır yürüttüğü Diyanet-Sen Genel Başkanlığı görevinden gördüğü lüzum ve geleceğe dair başka planlamaları nedeniyle istifa etmiştir.





Sayın Genel Başkanın bugüne kadar sendikamıza, başta Diyanet ve Vakıf görevlileri olmak üzere kamu görevlilerine yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyor hayatında başarılar diliyoruz.





Kamuoyuna saygıyla duyurulur."













Yönetmelik ne diyor?

"Diyanet işleri Başkanlık personelinin 657 sayılı Kanunda ve bu kanunda yer almayan diğer nitelikleri ile atanmalarında dini öğrenim şartı arananlara ilişkin olarak ortak nitelikler yönetmelikle düzenlenir" hükmü 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 9'uncu maddesinin 2'nci fıkrasında kural altına alınmıştır.





Buna göre ilgili mevzuata dayanılarak çıkarılan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5/1-b maddesinde, "Atamalarında dini öğrenim esas alınan unvanlarda; itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde ortak bir nitelik taşımak" hükmüne yer verilmiştir.





İdari soruşturma sonucunda Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Kurulu tarafından din görevlisinin ilgili şartları memuriyet sırasında kaybettiğinden bahisle memurluğunun sona erdirilmesine karar verilebiliyor.