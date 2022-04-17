Samanyolu Haber /Gündem / Yarış atları Erdoğan için koşacak: Hasılat TVF'ye /17 Nisan 2022 11:35

Yarış atları Erdoğan için koşacak: Hasılat TVF'ye

Meclist'e kabul edilen yasa teklifi ile at yarışlarından elde edilen gelir, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi yerine Türkiye Varlık Fonu’na aktarılacak.

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Bankacılıkla ilgili torba yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında AKP'li milletvekilleri tarafından verilen önergeyle, Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a yeni bir madde eklendi. Önergeye göre, 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve 320 Sayılı KHK ile 49 yıllığına TVF'ye devredilen lisanslarla ilgili kamu payı, 49 yıllık sürenin sonuna kadar TVF veya TVF tarafından kurulacak şirkete gelir kaydedilecek.

"KARA DELİĞE GİDECEK"
Sözcü'nün haberine göre, düzenlemeyi eleştiren CHP Milletvekili Süleyman Girgin, “Varlık Fonu zararına çözüm bulmak için at yarışı gelirlerine mi göz dikildi? Tarım Bakanlığı'na gitmesi gereken payın Varlık Fonu gibi bir kara deliğe gitmesini kabul etmiyoruz. Tarım ve hayvancılığa zaten yeterli kaynak ayrılmıyor. Bu düzenlemenin yasalaşmasıyla hayvancılığın geliştirilmesine yönelik destekler daha da azalacak” dedi.

BÜTÜN HASILAT TVF'YE
At yarışlarıyla ilgili lisanslar 2018 yılı başından itibaren Türkiye Varlık Fonu'na devredilmiş, at yarışlarını izleme ve denetleme yetkisi ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nda bırakılmıştı. Yeni düzenlemeye göre at yarışlarından elde edilecek net gelirler artık at ıslahı ve tesisler ile hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Tarım Bakanlığı'na gitmeyecek. Bu hasılatlar TVF'ye gelir olarak yazılacak.

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