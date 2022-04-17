Samanyolu Haber /Spor / Maradona'nın 'yüzyılın golü'nü attığı forması müzayedede satılacak /17 Nisan 2022 11:15

Maradona'nın 'yüzyılın golü'nü attığı forması müzayedede satılacak

Arjantinli ünlü futbolcu Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin arasında oynanan karşılaşmada giydiği ve ünlü Tanrının Eli ile Yüzyılın Golü adı verilen iki golünü attığı forması 20 Nisanda açık artırma için tekliflere açılac

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Müzayede evi Sothebys, Maradona’nın ünlü formasının satış fiyatının 4 ila 6 milyon pound arasında olmasının beklendiğini ve 20 Nisanda formanın tekliflere açılacağını ifade etti.

İngiltere ve Arjantin, 1986 Dünya Kupası Çeyrek Finali’nde 22 Haziran 1986da karşı karşıya gelmiş, o sırada 25 yaşındaki Maradona maçta 2 gol kaydetmişti. Arjantin maçı 2-1’lik skorla kazanmıştı.

İKİNCİ GOL YÜZYILIN GOLÜ SEÇİLDİ

Maradona, gollerden ilkini atarken meşin yuvarlak eline çarpmış, pozisyon hakemlerin dikkatinden kaçınca gol kararı verilmiş ve daha sonra futbol severler tarafından bu gol, Tanrının Eli olarak adlandırılmıştı.

Yüzyılın Golü olarak bilinen ikinci gol, Maradona’nın bir dizi İngiliz oyuncunun yanından geçerek İngiliz kaleci Peter Shilton’a karşı attığı ikinci goldür.

2002 yılında FIFA Yüzyılın Golü anketini başlatmış ve 150 ülkeden 340 bin oy kullanılarak Maradona’nın ikinci golü “Yüzyılın Golü” seçilmişti.

FORMANIN HİKAYESİ

“Tanrının Eli” golünde istemeden topu Maradona’ya atan İngiliz orta saha oyuncusu Steve Hodge, maç bitiminde Maradona’dan formasını istemeye karar verdi ancak ilk denemesinde Maradona’nın yanına gidemedi. İkinci bir şans elde eden Hodge o anları şöyle anlattı; "Röportajdan sonra kale arkasına indim, soyunma odalarına Aşağı indiğimde Maradona iki takım arkadaşıyla yürüyordu. Gözlerinin içine baktım, ‘takas imkanı var mı?’ anlamında formamı çekiştirdim ve doğruca karşıdan geldi ve formalarımızı değiştirdik. Ve bu kadardı. Bu kadar basitti."

Forma, 2002’den beri Manchester’daki Ulusal Futbol Müzesi’nde sergileniyordu.
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